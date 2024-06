Macron convoca eleccions legislatives pel bon resultat de Le Pen a les Eleccions Europees

Andorra la VellaEl president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat la dissolució de l’Assemblea Nacional i la convocatòria d’eleccions legislatives després dels resultats de les eleccions europees a França, on l’extrema dreta liderada per Marine Le Pen ha guanyat amb el 31,3% dels vots.

Macron, el partit del qual, Renaixament, ha quedat en segon lloc amb el 14,6%, ha destacat la necessitat d’enfrontar l’ascens dels nacionalistes i demagogs. Les eleccions legislatives se celebraran el 30 de juny i el 7 de juliol. Altres resultats inclouen el Partit Socialista i Plaça Pública (13,8%), França Insubmisa (9,8%), els republicans (7,2%) i els ecologistes (5,5%).

Le Pen duplica a Macron

El copríncep ha decidit dissoldre l'Assemblea i convocar eleccions legislatives anticipades després del triomf contundent de l'extrema dreta de Marine Le Pen a les urnes. Jordan Bardella, de Reagrupament Nacional (RN), ha aconseguit el 32% dels suports (dada amb el 80% escrutat), la major victòria del partit, euroescèptic.

És el doble del que ha aconseguit la candidata macronista, Valérie Hayer (15,2%). Suposa un revés per al president, que ha fet de la defensa d'Europa l'eix de la seva política. Les eleccions se celebraran el 30 de juny i el 7 de juliol serà la segona volta, a 20 dies dels Jocs Olímpics de París.

"L'ascens dels nacionalistes demagogs és un perill per a la nostra nació

"Francesos, avui calia votar en aquestes eleccions europees. La principal lliçó és clara: aquest no és un bon resultat per als partits que defensen Europa", ha declarat Emmanuel Macron en un missatge des de l'Elisi, després de conèixer els resultats. "He decidit donar-vos l'opció d'escollir el vostre futur parlamentari (...) Aquesta decisió és difícil, però és sobretot un acte de confiança. He escoltat el vostre missatge", assegura el Copríncep.

"L'ascens dels nacionalistes demagogs és un perill per a la nostra nació, però també per a la nostra Europa, per al lloc de França a Europa i al món", ha assenyalat Macron.

Le Pen envia un missatge a Macron

"Estem llestos per exercir el poder, llestos per posar fi a aquesta immigració massiva, fer del poder adquisitiu una prioritat, llestos per revifar França", ha dit Le Pen, després de conèixer el resultat. Bardella, de 28 anys, va comparèixer poc després de les vuit davant els militants per celebrar la victòria: "Aquest és un missatge clar per a Emmanuel Macron", a qui va demanar que dissolgués el Parlament.

"En assolir més del 30% de vots, els francesos han donat el seu veredicte (...) han expressat la seva voluntat de canvi", va dir Bardella. "El president no pot romandre sord", va dir des del parc floral, a l'oest de París, el lloc elegit per celebrar la seva victòria, on es començava a brindar una hora abans de conèixer l'escrutini.

Aquestes eleccions es plantejaven com una mena de referèndum anti-Macron. Bardella representa un partit euroescèptic, mentre que Macron, europeista que ha fet d'això l'eix de la seva política, fa mesos que subratlla la importància de reforçar la Unió per afrontar els nous desafiaments en una Europa de nou en guerra.