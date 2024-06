Mbappé insta a no votar a Le Pen per frenar l'avançament de l'extrema dreta

Andorra la VellaEl capità de la selecció francesa, Kylian Mbappé, s’ha unit a la causa contra l’avanç de l’extrema dreta liderada per Marine Le Pen. Seguint els passos dels seus companys Ousmané Démbélé i Marcus Thuram, Mbappé ha fet una crida als francesos per votar en les eleccions legislatives del 30 de juny, amb l’objectiu d’evitar la victòria de Jordan Bardella, candidat d’Agrupació Nacional.

“Estic contra dels extrems, els que divideixen. Hi ha joves que s’abstenen, vull fer-los arribar aquest missatge. La seva veu sí que canvia les coses. Vull estar orgullós de defensar a un país que representa els meus valors. Això és més important que el partit de demà perquè la situació del país diferent. Crec en els valors de la mescla, la tolerància i el respecte” ha declarat a roda de premsa Mbappé.

"Cada vot compta"

L'exjugador del Paris Saint-Germain, que debuta com a capità en una gran competició, va destacar la importància de defensar els valors de la diversitat, la tolerància i el respecte.

De fet, va expressar la seva preocupació per l’abstenció entre els joves i va subratllar que cada vot compta. El davanter va reforçar la posició de Thuram, qui s’havia pronunciat contra el partit de Le Pen, defensant la llibertat d’expressió i els valors compartits.

“Hem parlat entre nosaltres pel missatge que es podia donar. També per a protegir els joves, no hi ha cap al qual li sigui igual la situació, però és normal que els costi més perquè no és fàcil asseure’s aquí i parlar d’aquests temes davant dels periodistes” ha comentat l’ara jugador del Reial Madrid.

“Necessitem identificar-nos amb els nostres valors que són valors de diversitat, tolerància, respecte i això és innegable per a tots els francesos. Sé que hi ha molts joves que diuen que sí, però que un vot no canviarà res, al contrari, cada vot compta. Realment espero que prenguem la decisió correcta i espero que continuem estant orgullosos de portar aquesta samarreta” ha afegit.

A un dia del debut de França a l’Eurocopa contra Àustria, el discurs de Mbappé va ser clar i directe, emfatitzant la necessitat d’identificar-se amb els valors del país i participar activament en la política.

Manifestacions contra la ultradreta a França

Aquest dissabte, sindicats i partits d'esquerra han organitzat manifestacions multitudinàries a França contra l'extrema dreta, que els sondejos situen a les portes del poder. Segons la Prefectura de Policia, hi ha hagut 250.000 manifestants a tot el país, amb 75.000 a París.

Tot i això, els altercats a París, entre la plaça de la República i la plaça de la Nació, han estat de poca magnitud, segons la Policia. Fora de la capital, una de les marxes més nombroses ha estat a Marsella, amb una estimació policial de 12.000 persones. La Confederació General del Treball (CGT) ha xifrat els manifestants en 250.000 a París i .640.000 a tota França.