Milers de francesos es manifesten contra l'extrema dreta davant l'avenç de Le Pen

BarcelonaMilers de francesos han omplert els carrers de París i altres ciutats aquest dissabte per manifestar-se en contra de l'extrema dreta, vuit dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontarà l'actual líder del país, Emmanuel Macron, i la dirigent de Reagrupament Nacional (RN), Marine Le Pen. Desenes de col·lectius del país, com sindicats, organitzacions estudiantils i ONG, havien convocat les marxes. "Contra l'extrema dreta i les seves idees, no a Marine Le Pen a l'Elisi", deia el lema principal. Segons xifres del ministeri de l'Interior, hi han participat unes 22.000 persones.

Al centre de París, unes 9.000 persones han corejat consignes antiracistes i antifeixistes, i han advertit dels riscos d'una eventual victòria de Le Pen diumenge que ve. "Rebutjar Marine Le Pen és impedir l'adveniment d'un projecte social destructiu de l'estat de dret, de la república social i democràtica unida que defensem cada dia", argumenta el comunicat dels organitzadors. Amb tot, molts dels manifestants han deixat clar també el seu rebuig a l'actual president: "Ni Le Pen ni Macron", proclamaven moltes pancartes.

"Contra Le Pen i l'extrema dreta i contra Macron i la seva política antisocial; comptem només amb les nostres lluites", deia una pancarta a la manifestació de Marsella. Aquesta ciutat, la segona més poblada de França, és la que ha triat aquest dissabte l'actual president de la república per fer el seu primer míting entre les dues voltes. És un feu de l'insubmís Jean-Luc Mélenchon, que a la primera volta va guanyar amb més del 30% dels vots, superant Macron per nou punts percentuals. La tria d'aquests votants decidirà diumenge el futur polític del país : una alta abstenció entre els electors d'esquerres podria aplanar el camí a una victòria de Le Pen.

Per això, Macron s'ha dirigit a aquest col·lectiu, a qui ha demanat el vot argumentant que la seva és "una opció de civilització". "El 24 d'abril és un referèndum a favor o en contra de la Unió Europea; a favor o en contra de l'ecologia; a favor o en contra de la nostra joventut; a favor o en contra de la nostra República”, ha assegurat. Els sondejos d'aquest dissabte mostren que la distància entre Macron i Le Pen continua accentuant-se a favor del president, tot i que encara són a poca distància: a ell li donen entre un 55% i un 56% dels vots, mentre que diumenge passat partia del 51%.

Focus en el medi ambient

En el mateix míting, Macron ha anunciat que, si guanya, el seu primer ministre s'ocuparà directament de la planificació ecològica, amb el suport de dos ministres més que es repartiran la planificació ecològica als territoris i l'energètica, amb la intenció de convertir França en "la primera nació que deixa enrere el gas, el carbó i el petroli" i apostar per les energies renovables i la nuclear. "La política que duré a terme els pròxims cinc anys serà ecològica o no serà", ha dit el candidat liberal.

Aquest focus en el medi ambient ha centrat pràcticament tot el discurs de Macron a Marsella, conscient que és una de les febleses que li han recriminat els sectors més progressistes, en els quals centra els esforços dels últims dies de campanya.

Entre els 10 milions de ciutadans que la setmana passada van votar algun dels partits d'esquerres, la gran majoria (7,7 milions) van donar suport a Mélenchon. Segons les enquestes, més d'un terç estarien disposats a abstenir-se o votar en blanc, i també hi ha el risc que un gruix important (al voltant d'un 23%, segons sondejos) estigui disposat a votar Le Pen per manifestar el seu descontentament amb l'actual govern. "El 24 d'abril, no cediu a la por o al de què serveix? No cediu al gran relativisme. Si no voleu renunciar a l'humanisme, a aquesta civilització del segle XXI, a construir una gran nació ecològica, uniu-vos a mi", ha arengat Macron.