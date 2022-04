Poca participació a Andorra en la primera volta de les presidencials de França

Andorra la VellaLa primera volta de les eleccions presidencials de França, que es van celebrar aquest diumenge, han estat marcades per la poca participació que hi ha hagut a l'ambaixada francesa entre els residents al Principat. Concretament, aquest absentisme es veu amb els 958 vots que hi ha hagut d'un total de 2.481 persones cridades a votar, el que equival a una participació que no arriba al 38,62%.

El guanyador a Andorra d'aquesta primera volta ha estat l'actual president i copríncep francès, Emmanuel Macron, amb un 30,37 dels vots amb un total de 287. Macron ha superat als seus rivals com Éric Zemmour amb un 21,16% dels vots (200), Marine Le Pen amb un 15,45% (146) i Jean-Luc Mélenchon amb un 13,65% (129). Aquests resultats mostren l'auge de l'extrema dreta entre els votants francesos del Principat, ja que la suma dels vots de Zemour i Le Pen és d'un 36% dels vots generals.

Tal com ha informat l'ambaixada francesa aquest dilluns, dels 958 vots, hi va haver tres vots nuls i deu vots en blanc. Cal recordar, que la segona volta d'aquestes eleccions presidencials franceses, que també serviran per escollir el nou copríncep del Principat, es faran el proper 24 d'abril amb un enfrontament entre Emmanuel Macron i Marin Le Pen.