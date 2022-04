Rússia inicia l'ofensiva final al Donbass

BarcelonaPer terra i per aire, les tropes russes han disparat el doble de míssils i bales al Donbass en un dia que en les últimes setmanes. Segons dades del ministeri de Defensa rus, s'han llançat fins a 108 atacs aeris concentrats a Khàrkiv, Donetsk i Lugansk durant aquest dilluns a la matinada. Fins a 315 ofensives de les seves forces d'artilleria en el mateix temps i en la mateixa zona. 16 instal·lacions militars ucraïneses colpejades, 275 fortificacions destruïdes. I una victòria: Kreminnà, una petita ciutat de 18.000 habitants a Lugansk, està en mans russes després d'una dura batalla de nit pels carrers. "Podem informar que l'ofensiva ja ha començat", ha dit en un comunicat l'administració regional ucraïnesa. Hores després era el president, Volodímir Zelenski, qui ho anunciava: "Les forces russes ja han començat la batalla del Donbass, per a la qual s'han estat preparant durant molt de temps", ha dit en un vídeo.

L'ofensiva definitiva al Donbass, més que anunciada en els últims dies, ha començat gairebé un mes després que el Kremlin decidís abandonar Kíiv per centrar-se en l'est. Durant tot aquest temps, les seves forces s'han reagrupat per tota la franja oriental. Zelenski ha reiterat que no cedirà ni un pam del Donbass a canvi de la pau.

Si Kreminnà ha sigut un petit primer pas per a l'exèrcit rus, Khàrkiv segueix sent el centre de la diana dels bombardejos a l'est. Aquest dilluns nou persones han perdut la vida per diversos coets russos que han caigut sobre zones residencials. També a Kreminnà, segons ha informat el governador de Lugansk, quatre persones han mort a trets quan intentaven escapar-se en cotxe. Fins ara, i segons xifres de l'ONU, 2.072 civils han perdut la vida, 169 dels quals són nens.

L'omnipresència de Moscou

Però, tot i que les tropes russes se centren en el Donbass, Moscou vol demostrar a Kíiv la seva omnipresència per tot el territori, llançant míssils de llarg abast des de Khàrkiv fins a Lviv. Aquest dilluns, de fet, un coet rus ha deixat les primeres set víctimes civils a Lviv, l'última gran ciutat abans de la frontera amb Polònia i refugi per a molts ucraïnesos que s'havien escapat de ciutats més castigades pel conflicte. Segons el governador de la regió, Maksim Kozitski, l'objectiu eren tres magatzems que ja no utilitzava l'exèrcit i un taller mecànic de cotxes. També a Kíiv, segons diversos testimonis consultats per The Guardian, s'ha sentit una explosió per tercer dia consecutiu, aquest cop a Vassilkiv, al sud, que acull una base aèria militar.

Rússia ha engegat l'ofensiva al Donbass sense esperar el desenllaç del combat de Mariúpol, que per la seva gran vàlua estratègica i moral pot marcar un abans i un després. Que Mariúpol caigui o resisteixi dependrà dels combats a la central siderúrgica d'Azovstal, on aguanten els últims soldats ucraïnesos. Aquests militars van passar per alt l'ultimàtum rus d'entregar les armes, i mentre prossegueixen les batalles, la principal preocupació d'Ucraïna són els civils que malviuen a la fàbrica.

Un bombardeig a Lviv deixa les set primeres víctimes mortals civils a la ciutat occidental d'Ucraïna

Aquest dilluns el govern de Kíiv ha demanat un corredor humanitari des de la planta, tot i que Ucraïna i Rússia ja porten dos dies sense ser capaços de pactar cap ruta d'evacuació a cap punt del país. Davant la falta de solucions, Serhi Volina, comandant de la marina d'Ucraïna que lluita a Mariúpol, ha demanat ajuda en una carta al papa Francesc: "Així és com es veu l'infern a la terra. És hora d'ajudar no només amb oracions", narra.

La situació d'aïllament que pateix Mariúpol des de l'inici de l'ofensiva –la majoria de civils que estan atrapats no poden comunicar-se amb el món exterior– fa témer que encara estem lluny de conèixer totes les atrocitats que s'han comès en aquesta ciutat, que abans de la invasió russa tenia prop de 450.000 habitants. A Mariúpol res és com era. El ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, té clar que la ciutat "ja no existeix" després dels enormes danys materials causats pels atacs russos. “La ciutat ja no existeix. Allò que queda de les tropes ucraïneses i un gran grup de civils estan bàsicament envoltats per les forces russes. Continuen la seva lluita, però sembla, per la manera com es comporten els russos a Mariúpol, que han decidit arrasar la ciutat fins als fonaments a qualsevol preu”, ha assegurat Kuleba.

El record de Butxa

Mentrestant, i també aquest dilluns, dos combatents britànics capturats a Ucraïna per les forces del Kremlin han aparegut a la televisió russa demanant que se'ls intercanviï pel polític pro-rus Víktor Medvedtxuk, detingut per Ucraïna. De fet, en un vídeo publicat per les autoritats ucraïneses, Medvedtxuk també demana ser intercanviat per soldats i civils ucraïnesos retinguts a Mariúpol. Les negociacions entre Rússia i Ucraïna, però, no passen pel seu millor moment, i aquest dilluns el Kremlin ha acusat Kíiv de "no ser coherent amb els punts que s'han acordat" en les converses.

La massacre de Butxa va posar més bastons a les rodes a les relacions entre tots dos governs. Vladímir Putin ha tensat una mica més la corda aquest dilluns, després de condecorar un batalló que estava a Butxa durant els dies d'ocupació russa. A Irpín, a la regió de Kíiv, aquest dilluns la policia ha recuperat 269 cadàvers més.