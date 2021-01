La UE a AstraZeneca: "Volem les vacunes que havíem acordat i finançat"

Brussel·lesLa Comissió Europea eleva el to. La farmacèutica britànica AstraZeneca va anunciar divendres passat que no compliria amb els volums d'entrega pactats amb la Unió Europea, a una setmana de la data prevista perquè la seva vacuna sigui aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA). I el malestar a Brussel·les va en augment. L'executiu comunitari i els representants dels socis europeus s'han reunit aquesta tarda amb membres de la companyia per rebre unes explicacions que no han satisfet gens. "La Unió Europea vol les dosis de les vacunes que hem pagat i prefinançat com més aviat millor, i volem que es compleixi el contracte", ha deixat anar contundent la comissària de Salut, Stella Kyriakides. Es tornaran a reunir aquesta nit.

La Comissió Europea exigeix saber què ha passat amb les dosis que s'han finançat amb fons europeus. "Hem donat suport al desenvolupament de les vacunes amb 2.700 milions d'euros, volem claredat sobre les transaccions i les exportacions de les vacunes des de la UE", ha reblat la comissària de Salut.

AstraZeneca va comunicar "sorprenentment", en paraules de Kyriakides, una reducció "molt significativa" de les dosis que entregaria els primers tres mesos, menys de la meitat de les pactades, i van saltar totes les alarmes. Brussel·les va mostrar el seu malestar immediatament i també els representants dels governs europeus. La comissària de Salut va enviar una carta a la companyia immediatament, però la resposta no ha sigut en cap cas satisfactòria. Kyriakides ha deixat entreveure les sospites que la farmacèutica britànica hauria desviat dosis a tercers països malgrat haver rebut prefinançament i haver signat un contracte amb la Unió Europea. De fet, el Regne Unit va començar a vacunar abans perquè va aprovar per mecanisme d'emergència la vacuna d'Oxford/AstraZeneca a finals d'any.

"És inacceptable", ha dit la comissària, que afegia: "La UE ha prefinançat el desenvolupament de la vacuna i la seva producció i volem veure'n el retorn. Volem saber quines dosis s'han produït i on o a qui s'han entregat". Fa poques setmanes que ha començat la campanya de vacunació i ja és el segon endarreriment del sector farmacèutic, ja que Pfizer/BioNTech (que ja està en distribució) també l'ha incomplert. Per això, una Comissió Europea escarmentada ha decidit posar en marxa un mecanisme de transparència perquè a partir d'ara les farmacèutiques amb qui firmin contractes hagin de tenir "completa transparència" en la notificació de les exportacions de les seves vacunes a tercers països, excloent-ne els casos d'ajuda humanitària.

La Comissària ha avista que no s'exclou la possibilitat de prendre qualsevol mesura necessària, tot i que per ara no s'ha parlat d'activar la via legal. En l'únic contracte públic dels signats entre la Unió Europea i les farmacèutiques, el de CureVac, es fixa la possibilitat que la Comissió anul·li un contracte si hi ha inompliments però també es dona molt marge a les farmacèutiques perquè puguin incomplir els calendaris de distribució únicament donant "explicacions" i presentant-ne un d'alternatiu, sense sancions previstes.