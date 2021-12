Espanya començarà a vacunar els nens de 5 a 11 anys contra el covid el 15 de desembre

Barcelona / MadridLa vacunació contra el covid dels menors de 5 a 11 anys començarà el dimecres 15 de desembre. La Comissió de Salut Pública, on hi ha representats el ministeri de Sanitat i les conselleries de Salut, ha aprovat aquest dimarts ampliar la campanya d'immunització entre les criatures, que fins ara en quedaven excloses, i que comenci la setmana que ve. La idea és que les vacunes es puguin començar a posar tot just dos dies després que arribin els 1,3 milions de dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer, l'única autoritzada per les agències reguladores europees. Fonts de Sanitat calculen que hi ha 3,3 milions de criatures d'aquestes edats a tot Espanya que poden rebre la injecció, uns 400.000 a Catalunya.

Poc abans, des de Brussel·les, on aquest dimarts se celebra una reunió de ministres de Salut de la UE, la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, ha afirmat que, com sempre, cada comunitat autònoma decidirà com desplega l'estratègia de vacunació; és a dir, on es vacunen els menors i en quin ordre (per trams d'edat, per exemple). Per això, no ha volgut aclarir si l’Estat és partidari o no d'injectar les dosis a les escoles, com plantegen alguns governs autonòmics i com ja es fa amb altres vacunes per facilitar la logística, o si s'administraran als centres d'atenció primària (CAP) o als punts de vacunació massiva com amb la resta de la població.

Cada comunitat establirà "la modalitat" per vacunar els nens, s'ha limitat a dir la socialista, que ha recordat que les dosis es repartiran "de manera proporcional a la població infantil" de cada territori. De moment, Catalunya no ha donat detalls sobre l'estratègia que se seguirà per vacunar els infants, ni si caldrà posar les dosis a les escoles, si es recorrerà a la cita prèvia com amb la resta de la població o si serà una opció mixta. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, sí que ha confirmat que la idea és començar pels infants d'11 anys i anar descendint per trams d'edat.

La pediatra de l'Hospital de Sant Joan de Déu Vicky Fumadó veu amb bons ulls la vacunació a les aules dels menors, sobretot a les franges més altes, tenint en compte que a l’atenció primària no hi ha prou mans lliures. “Vacunar a l’escola és més fàcil, però també cal tenir en compte que alguns seran infants de 5 anys i que potser voldrien vacunar-se amb els seus pares al costat, o que sigui la família qui vulgui estar-hi present”, planteja, i recorda que la decisió dependrà exclusivament de les autoritats sanitàries.

El que sí que s'ha decidit de manera general i a proposta dels experts de la ponència de vacunes és que l'interval d'espera per administrar la segona dosi sigui de vuit setmanes i no de tres, tant per contribuir a incrementar la resposta immunitària dels infants com per tenir vacunades el màxim de criatures amb almenys una dosi en poc temps. Els infants rebran una tercera part de la dosi que s'injecta als adults perquè s'ha demostrat que és segura, no causa efectes adversos greus i genera uns bons resultats.

El grup amb més contagis

Fumadó qualifica de “pas endavant” per al control de la pandèmia la decisió de posar una data a la vacunació dels menors, sobretot tenint en compte que a mesura que se succeeixen les onades, augmenta la incidència en els grups poblacionals més joves. Per exemple, i tot i que els primers mesos pràcticament no es feien proves diagnòstiques a infants, s’estima que el percentatge de nens que s’infecta ha passat de l’1% al 12% entre la primera i la cinquena onada.

De fet, en aquests moments, els menors de 12 anys són la franja d'edat amb una incidència acumulada a 14 dies més elevada: a tot l'Estat s'estan detectant 412 casos per cada 100.000 habitants (davant dels 248 de mitjana en totes les edats), però a Catalunya la xifra s'ha disparat fins als 594 casos per cada 100.000 habitants (la mitjana catalana és de 344). “És important recomanar la vacunació infantil. Fins ara no s’ha prioritzat aquest grup perquè no tenen malalties greus, no entren als hospitals o a les unitats de crítics, però el virus circula en aquests grups, com demostra l’augment d'aules confinades les últimes setmanes”, explica a l'ARA Fumadó.

Els infants es vacunen del covid per minimitzar encara més el seu baix risc d'emmalaltir però també en benefici del col·lectiu: per protegir tots els grups d’edat al màxim i per intentar minimitzar la transmissió. Hi coincideix el també pediatre i investigador Icrea a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Quique Bassat, que tot i que creu que administrar les terceres dosis a la població de més edat és molt més urgent que vacunar els més petits, admet que fer-ho "en paral·lel" ajudarà a "contenir la transmissió comunitària, que ara és molt alta". "Vacunar-los és altament recomanable, però no és obligatori i els pares podran fer el que vulguin", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.

Sobre el fet que han augmentat les veus reticents a vacunar els fills, també en famílies que van acceptar la dosi sense problemes a títol individual, Bassat recorda que no hi ha cap argument sobre la seva inseguretat i que als Estats Units, on ja s’han posat 4 milions de dosis en menors, no s'han gairebé reportat efectes secundaris. "Hi ha molta rumorologia sense base científica. Si hi hagués dubtes sobre la seva seguretat, aquestes vacunes no es recomanarien formalment per a un grup amb tan poques complicacions", assegura.