Ambient més fred, tramuntana i encara alguns ruixats

Escolta aquí la previsió del temps

Inici de setmana més fred que els dies anteriors. En molts indrets avui el dia ha començat amb entre 2 i 4 graus més que ahir, tot i que el vent provoca diferències de temperatura entre uns indrets i els altres. La mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya ha baixat fins als 4,9 ºC, el primer valor per sota dels 5 des del dia 9. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen sobretot els valors de les estacions d'alta muntanya: a Boí la mínima ha arribat a -6,7º C, a Espot a -6,2 i a la Tosa d'Alp a -6,1.

No està sent una entrada d'aire fred tan potent com la de principis de novembre, però cal esperar una primera part de la setmana amb un ambient força fred per ser mitjans de novembre. Durant les pròximes nits hi haurà més glaçades que avui i al migdia fins dijous hi haurà poques temperatures per sobre dels 15 graus.

Els ruixats d'ahir a la nit van deixar algunes pluges significatives, com els 24 l/m² del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, els 20 de Sabadell, els 17 de la Granada o els 9 de Sitges. A Barcelona s'hi van acumular entre 4 i 6 l/m² segons el barri. Al vessant nord del Pirineu les precipitacions també han sigut importants: segons els sensors de les estacions del Meteocat al Port de la Bonaigua hi ha 23 cm de neu acumulats, i a Sasseuva, a la Vall d'Aran, 12. Les precipitacions de la setmana passada també han deixat gruix de neu al Pirineu oriental: l'estació d'Ulldeter té un gruix de 19 cm acumulats.

Pujada a la serra del Maury (2.400m) per disfrutar de la primera nevada generosa de la temporada al pirineu oriental! Impressionants els Perics!! pic.twitter.com/NJBhVNNWBQ — Marc Campos (@TheCampos14) 13 de noviembre de 2021

Avui en general el paraigua no farà falta, però se seguiran escapant algunes precipitacions minses en punts de l'Empordà, la Garrotxa i el Pirineu oriental. Entre la matinada i demà al matí sí que pot tornar a ploure de manera més extensa, especialment en punts del sud de la Costa Brava, al Maresme, al Vallès i al voltant de Barcelona. Tot fa pensar que aquestes pluges seran més aviat esporàdiques i poc abundants.

Les precipitacions sí que tornaran a afectar amb ganes les Balears. Entre avui i demà es poden acumular entre 20 i 40 l/m² en molts indrets, i en alguns punts de la serra de Tramuntana les precipitacions podrien arribar a superar un altre cop els 100 l/m².

Aquesta nit la tramuntana ha bufat amb cops de 102 km/h a Portbou, de 63 al pantà de Darnius i de 62 a Castell d'Aro. El vent de nord marcarà tota la primera part de la setmana. En general no bufarà amb cops especialment forts, però tant a l'Empordà com al nord de les Balears bufarà insistentment ben bé fins dijous. Algunes ratxes poden arribar a superar els 70 km/h. El Meteocat té actiu un avís de perill alt per mala mar a la Costa Brava.

Demà a la tarda s'obriran moltes clarianes, i a partir de dimecres entrarem en una fase de temps molt més tranquil, estable i assolellat. Els núvols baixos i les boires guanyaran protagonisme en fondalades interiors.

El pròxim canvi de temps podria començar cap a finals del cap de setmana que ve. Caldrà seguir de prop les pròximes actualitzacions dels models meteorològics, perquè hi ha indicis d'una entrada d'aire fred que podria fer arribar un ambient de ple hivern durant el tram final de novembre. Encara hi ha incertesa, però a hores d'ara aquest escenari és perfectament possible de cara a l'inici de la setmana que ve. Caldrà seguir-ho.