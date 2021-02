Andorra Airlines fixa un avió a l’aeroport d’Andorra la Seu

Montferrer i CastellbòUn avió logotipat amb els noms d’Andorra Airlines i Canary Fly ha aterrat aquest divendres al matí a l’aeroport d’Andorra la Seu. Tal com han explicat a l’Ara Pirineus des d’Aeroports de Catalunya, la companyia els ha comunicat la seva voluntat que la infrastructura urgellenca sigui la base de l’aparell. De moment, però, des de l’ens gestor de l’equipament desconeixen a quin tipus de servei destinarà aquest aparell la companyia aèrea.

Tal com han indicat des d’Aeroports de Catalunya, l’avió és un ATR 72 i té capacitat per a 50 passatgers. Ha arribat sense viatgers, procedent de les Canàries, i al llarg del matí ha estat realitzant operacions d’aterratge i enlairament.

Liderada per l’empresari Jordi Soriano, Andorra Airlines va iniciar el 2016 el projecte d’oferir vols regulars des de l’aeroport d’Andorra la Seu. Per fer-ho, però, necessitava un capital de 5 milions d’euros que no va aconseguir. A més, els seus responsables van assegurar que s’havien vist involucrats en una estafa que encara els va dificultar més el projecte, tot i mantenir que el seu objectiu seguia sent oferir vols des de l’aeroport d’Andorra la Seu.