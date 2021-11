La méteo: més núvols i temps insegur a l'espera de pluges i nevades abundants

BarcelonaAvui la temperatura ha pujat bastant més que ahir, un canvi que s'ha notat poc a la costa, però que ha sigut notori en moltes comarques de la meitat oest. Molts termòmetres de Ponent marcaven a primera hora de la tarda entre 3 i 5 graus més que ahir. Malgrat això avui tampoc hi ha hagut cap temperatura màxima de més de 20 graus, algunes de les més altes han sigut els 19,6 C de Tortosa, els 19,4 d'Igualada o els 18,5 del Prat de Llobregat. De fet estem tenint una tardor sense gaires estridències. Més enllà de l'estiuet curt de Tots Sants i la baixada posterior hi ha hagut un ambient molt normal en el context dels últims 12 anys.

Aquest matí ha tornat a glaçar en força comarques, i un 70% de les estacions de les quals fem seguiment han baixat dels 5 graus. Algunes mínimes d'avui han sigut els -3 graus de Mollerussa, els -2 de Sort i de Puigcerdà, els -1 de Vic i de Lleida o els 0 graus d'Olot i de Girona. Aquesta nit gairebé no s'han format boires ni núvols baixos, cosa que ha permès que en fondalades interiors les glaçades fossin més intenses. Avui farà sol i la temperatura pujarà una mica més que ahir al migdia.

El cap de setmana començarà amb un augment dels núvols de sud a nord. Al matí les clarianes predominaran al Pirineu i en moltes comarques del nord-est, però amb el pas de les hores els núvols seran cada cop més espessos. Demà ja plourà en moltes comarques del País Valencià, i de cara a la tarda el temps serà també insegur a les Terres de l'Ebre. Al vespre i a la nit no són descartables ruixats puntuals en altres comarques de la meitat sud o fins i tot a la costa central, però si arriba a ploure seran fenòmens aïllats i poc abundants.

Diumenge serà un dia més ennuvolat en general, però les pluges seguiran sent testimonials. On més possibilitats de pluja hi haurà és a les Balears. A la tarda començaran a ser més freqüents les pluges minses al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques de la costa i del prelitoral centrals. Aquest cap de setmana farà força menys fred a les nits; diumenge, en canvi, es començarà a notar una baixada en les temperatures diürnes.

Dilluns les pluges seran cada cop més freqüents, a la tarda i al vespre ja seran extenses i dimarts és probable que plogui amb ganes i de manera general. Encara hi ha una mica d'incertesa sobre com s'acabarà configurant la baixa, però amb els mapes d'avui el més probable és que les pluges i nevades més abundants afectin el Pirineu oriental i àmbits com l'Empordà, la Garrotxa i la Catalunya del Nord. Serà fàcil que en moltes comarques hi hagi acumulacions de més de 20 l/m², i al nord-est són possibles acumulacions que s'acostin als 100. Dimecres les precipitacions podrien quedar més concentrades a l'extrem nord i nord-est i deixar ja de banda moltes comarques del sud i fins i tot sectors més centrals. Això últim encara no se sap del cert.

La cota de neu anirà baixant amb el pas de les hores, però és poc probable que nevi per sota dels 800 o 900 metres. La nevada podria arribar a acumular més de 30 o 40 cm de neu al Pirineu oriental. També nevarà als Ports i en punts alts de la serralada Transversal i del Montseny. Només en punts de la vall de l'Ebre podria passar que dimarts la cota es desplomés per sota dels 800 o 900 metres. La temperatura baixarà notablement a partir de dilluns, i entre dimarts i dimecres la sensació d'hivern serà total, amb temperatures màximes que en molts casos no passaran ni dels 10 graus. Tot fa pensar que aquest fred hivernal serà persistent durant tot el que queda de mes de novembre.

Altres factors del canvi de temps poden ser el vent i la mala mar. És molt possible que la pluja vagi acompanyada de cops de vent de més de 50 km/h en molts punts de la costa i que això comporti una situació marítima complicada. Aquest cap de setmana, en canvi, el vent serà escàs.

Aquest matí el Meteocat ha activat preavisos per acumulació de pluja i per onatge a causa de la pertorbació que es preveu que es formi la setmana que ve. L'SMC alerta de pluges que puntualment podrien ser extremament abundants i superar els 100 l/m², també avisa que dimarts la cota de neu podria baixar per sota dels 1.000 metres al sud de Catalunya

La segona part de la setmana està oberta a més canvis de temps, però no hi ha indicis clars de noves tongades de precipitacions. Segurament hi haurà nevades abundants al nord del Pirineu i és possible que divendres els ruixats puguin afectar més comarques, però això encara és poc clar. No és probable una nevada a cotes més baixes mínimament extensa, però caldrà seguir amb atenció les noves actualitzacions dels models de previsió.