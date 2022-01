La méteo: cap de setmana d'anticicló i nits gèlides

BarcelonaTarda freda tot i el predomini del sol. Avui la mitjana de les màximes s'ha tornat a quedar per sota dels 10 graus, un valor bastant normal per a l'època. D'entre les màximes més altes destaquen els 15 graus de Cunit, els 14,5 d'Òdena o els 14 del Prat de Llobregat i de Solsona. On més ha baixat la temperatura respecte a ahir és en comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, on avui a primera hora de la tarda en molts casos hi havia un parell de graus menys que ahir.

Aquest matí ha sigut un dels més freds de l'hivern fins ara. Dues de cada tres estacions de les quals fem seguiment diari han baixat sota zero, una dada que aquest hivern només ha sigut igual o superior per Reis i divendres passat. La mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya s'ha situat en -2,2 ºC, un valor 3,4 graus inferior a la referència dels últims deu anys per aquestes dates. Algunes temperatures han sigut les més baixes des del 2019, és el cas de Girona, on els -6,9 ºC d'avui són la temperatura més baixa des de l'11 de gener del 2019.

D'entre les mínimes més baixes destaquen els -11 ºC de Das, a la Cerdanya, els -10 de Guixers, al Solsonès, els -9 de Prades o els -8 de Guardiola de Berguedà i del Pont de Suert. A la plana de Vic en alguns moments la boira ha sigut notablement gebradora, fins al punt que el paisatge ha quedat ben blanc a primera hora.

El cap de setmana no hi haurà gaires canvis en el temps. Les nits continuaran sent molt fredes i humides, seguirà glaçant de forma extensa i amb temperatures mínimes per sota dels -5 ºC en alguns casos. El Meteocat fins i tot ha activat un avís de situació de perill per fred en un bon grapat de comarques de l'oest de Catalunya. Sectors de Ponent de la vall de l'Ebre i valls del Pirineu Occidental on l'SMC alerta de temperatures d'entre -5 i -9 graus sota zero. La inversió tèrmica s'accentuarà i això farà que la temperatura pugi notablement a les cotes altes del Pirineu. En general els migdies del cap de setmana seran una mica més suaus, però en molts indrets el canvi serà poc notori.

La boira segueix sense aparèixer al pla de Lleida, però tot fa pensar que durant el cap de setmana sí que serà protagonista del temps en aquest àmbit. Això farà que la baixada de la temperatura s'accentuï en aquest sector, on al migdia ja no es passarà dels 2 o 3 ºC. De nit les glaçades no seran tan fortes, però durant el cap de setmana la boira pot ser gebradora a la depressió central i en alguns punts de l'altiplà central.

Ahir parlàvem de la possibilitat que el fred s'accentués encara més la setmana vinent. Avui els models de previsió han rebaixat les possibilitats d'una entrada d'aire més fred a mitjà termini, però sí que es mantindrà el to de ple hivern, sobretot pel que fa a les temperatures de nit i de primera hora.

L'estancament i l'anticicló seguiran marcant el temps de la setmana que vinent, i això vol dir nits clarament fredes i humides, migdies força agradables i escasses possibilitats de pluja o neu ni a curt ni a mitjà termini. Diumenge el temps pot ser una mica més variable i insegur entre Menorca i Mallorca, però si hi arriba a ploure serà en forma de brusques puntuals. Com a mínim fins d'avui en vuit no hi haurà pluges ni nevades.