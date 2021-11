La méteo: ambient purament d'hivern, més neu i ventades

BarcelonaAquesta nit els ruixats han anat desapareixent. Des de la mitjanit passada destaquen els 4 l/m² acumulats a Pollença i a Sóller i els 2 l/m² de Torroella de Montgrí. A la Bisbal d'Empordà han caigut també algunes dècimes de litre. El dia ha començat amb una mica més de fred que ahir en moltes comarques, però en canvi la temperatura ha pujat força al nord-est.

Avui cal esperar un dia mig ennuvolat, amb núvols més espessos a la meitat nord i més esqueixats al sud. A la tarda pot arribar a ploure puntualment al voltant de les Guilleries i el Collsacabra, el Montseny o fins i tot al sud de la Costa Brava i al Maresme. A Menorca i a la serra de Tramuntana també es poden escapar algunes brusques. Pluges puntuals i poc abundants.

De matinada tornarà a nevar amb força al vessant nord del Pirineu, unes precipitacions que s'allargaran durant bona part de demà, i encara diumenge, tot i que amb més intermitències. La cota de neu baixarà clarament per sota dels 1.000 metres i cal esperar que la neu agafi fins al fons de les valls a la Vall d'Aran i al nord del Pallars. El Meteocat alerta d'acumulacions de més de 5 cm per sobre dels 700 metres a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Probablement, la nevada no serà tan extensa al Pirineu com ahir apuntaven alguns models de previsió; les afectacions cal esperar-les sobretot al vessant nord.

A part de les nevades també és possible que demà a la tarda hi hagi xàfecs aïllats però intensos en punts del Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el nord del Maresme. Seran fenòmens puntuals però poden anar acompanyats de tempesta o calamarsa. Aquest tipus de ruixats també poden aparèixer a Menorca.

El fred anirà a més com més avanci el cap de setmana. Aquest migdia ja serà més fred que el d'ahir en moltes comarques del nord, però a la vall de l'Ebre el vent de mestral pot fer pujar una mica la temperatura. Demà farà més fred que avui, i diumenge més que demà. El gir cap a l'ambient més purament d'hivern es notarà sobretot a partir de dissabte a la tarda. A partir de diumenge cal esperar matinades amb temperatures sota zero en molts sectors de la Catalunya Central i del prelitoral, especialment a les zones més amagades del vent de mestral.

S'està acabant una tardor que ha sigut freda en el context d'escalfament global dels últims anys. Ahir la temperatura mitjana per al conjunt de Catalunya va tornar a ser un parell de graus més baixa que la referència dels últims 12 anys, i més enllà d'un parell d'estiuets a mitjans d'octubre i per Tots Sants, les anomalies negatives han predominat.

Avui el vent de nord-oest ja bufarà amb cops de més de 70 km/h a les Terres de l'Ebre i en sectors prelitorals de les comarques de Tarragona. Demà i dissabte les ratxes encara seran més fortes. El vent també bufarà amb ganes a Ponent, en moltes comarques centrals i als cims del Pirineu. Per dissabte el Meteocat té actiu un avís per fort vent que afecta 10 comarques del Camp de Tarragona i sectors més centrals: des del Baix Camp fins al Bages i el Baix Llobregat. Les ventades seguiran diumenge i dilluns.

Com arribarem al pont? Tot fa pensar que la setmana que ve la temperatura s'anirà recuperant de dia, però que les nits seguiran sent fredes i amb moltes glaçades. El més probable a hores d'ara és que arribem al cap de setmana que ve amb temperatures bastant normals per a l'època, i sense un fred tan intens com el que farà aquest cap de setmana. La setmana que ve es podrien escapar ruixats aïllats en alguns indrets de la costa, però només al Pirineu hi ha indicis de noves pluges i nevades destacables cap a mitjans de la setmana que ve. A les Balears el temps seguirà sent força variable i insegur.