Un G-20 per prevenir la propera pandèmia

Disponible en: cat

cast

eng

BarcelonaEl covid-19 ha fet que Europa s'adoni, com passa a la faula, que en lloc de portar un vestit nou, l'emperador anava despullat. Ho han constatat aquest dimarts els experts a qui la branca europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va encarregar repensar les prioritats a la llum –o la foscor– de la pandèmia. "El covid-19 ha revelat que els nostres sistemes de salut, financers, econòmics i de serveis socials no estan preparats ni disposen dels recursos per afrontar una situació així amb eficàcia", diu el primer informe de la comissió paneuropea encapçalada per l'ex primer ministre italià i excomissari europeu, Mario Monti.

La comissió Monti, formada per una vintena d'experts independents dels àmbits de la salut, les finances i la governança mundial, fa una proposta pensant en el mitjà termini, però alerta que no es pot esperar més temps per engegar una estructura internacional de contenció de les pandèmies i altres problemes de salut mundial. Seguint els passos del que es va fer després de la crisi financera del 2008, quan es va posar en marxa un sistema de valoració dels riscos financers dels països, ara volen crear un G-20 de la salut. "Les malalties virals que tenim des de fa trenta anys s'han accelerat perquè estem malmetent el medi: cada cop tenim més malalties que passen dels animals a les persones", explica a l'ARA Rafael Bengoa, exconseller de Salut del País Basc i exdirector de sistemes de salut de l'OMS, que és un dels membres de la comissió. Partint del concepte One Health (una salut), que destaca la interdependència de la salut humana, animal i mediambiental, els experts plantegen que s'hauria de crear un organisme mundial de vigilància dels riscos sanitaris. "No és wishful thinking: si no s'organitza un mecanisme semblant, quan arribi la pandèmia següent –que arribarà– segur que ens en penedirem", assegura.

Si no s'organitza un sistema semblant a un G-20 sobre la salut, quan arribi la següent pandèmia ens en penedirem " Rafael Bengoa Assessor independent de l'OMS

Recosir les fractures socials és l'altra gran assignatura pendent. "Els governs i les organitzacions internacionals han de tancar les fractures de les nostres societats i deixar d'ignorar les condicions que han fet que el coronavirus causés tant de mal al món. Cal canviar la manera com les nostres societats veuen els serveis socials i de salut, i com els sistemes financers tenen en consideració els riscos de salut i mediambientals, i com la governança global respon al rol cada cop més important dels béns públics. Tenim una alternativa: ignorar l'evidència i permetre que ens colpegin encara més fort les futures pandèmies, o escoltar les advertències i posar en pràctica el que n'hem après", adverteix Monti.

Recosir les societats

Sembla un objectiu més a l'abast que "reparar les fractures de la societat i recuperar la confiança en les institucions identificant i implicant la gent que està desencantada, i millorant l'accés a la salut i els serveis socials". Els experts també creuen que haurien d'augmentar els nivells de despesa en salut, serveis socials, recerca i educació, que entenen com "una inversió en capital humà i intel·lectual que condueix al progrés", i proposen que les institucions financeres i les autoritats incorporin els riscos per a la salut de les persones, els animals i el medi en les anàlisis de risc. Conscients que un repte com una pandèmia no es pot afrontar des dels límits dels estats, proposen crear un Consell de Salut Global a escala del G-20, semblant al Consell d'Estabilitat Financera, que promogui un Tractat Internacional de Pandèmies. Els experts també insisteixen en "la importància d'invertir en els sistemes de salut com un fonament de la cohesió social i el benestar, que al seu torn consolida el creixement econòmic".

També fan una crida als governs a "treballar junts per coordinar i accelerar els assajos clínics per reduir els endarreriments i millorar l'eficiència, i també processos reguladors que coordinin i harmonitzin medicines i tecnologies". En aquest sentit, exposen la necessitat de "fer visibles aquestes fractures amb mesures paneuropees per garantir la interoperabilitat de les dades de salut" i també de "fer que els sistemes de salut siguin més inclusius", en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, per aconseguir la cobertura sanitària universal.