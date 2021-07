El Govern tira endavant la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern 2030 i obre contactes amb el Comitè Olímpic Espanyol

Disponible en: cat

BarcelonaEl Govern ha obert contactes formals amb el Comitè Olímpic Espanyol per presentar candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i recull l'ACN, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al president del Comitè, Alejandro Blanco Bravo, en què li demana formalment iniciar converses "per la possible presentació" de la candidatura. "Una oportunitat que ha d'anar de bracet del consens social i que ha de permetre desenvolupar els compromisos de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides", afegeix la carta. Fonts de la Presidència recorden que el territori haurà d'avalar la candidatura a través d'una consulta.

El pas ha agafat per sorpresa l'Ajuntament de Barcelona, tot i que la ciutat forma part de la candidatura. Així ho ha admès el regidor de Presidència, Jordi Martí, que ha remarcat que demanaran la concreció del projecte per veure si es compleixen els tres criteris que es van definir com a clau, en el mandat passat, en una comissió d'estudi sobre la candidatura: que el projecte l'havia de liderar el Govern, que exigia l'acord de tot el territori afectat i que s'havien de garantir els criteris de sostenibilitat ambiental. "Barcelona es va comprometre a acompanyat el projecte, no a liderar-lo, si es complien els tres requisits", ha assegurat Martí, que ha demanat a la Generalitat que detalli les demandes específiques que es faran a la ciutat. El seu soci de govern, el socialista Jaume Collboni, s'ha mostrat en canvi més entusiasmat amb la proposta i ha assegurat que el PSC fa anys que lluita per aquesta candidatura i que Barcelona vol "ser de nou capital mundial de l'esport".

De moment el que ha fet l'executiu presidit per Pere Aragonès és iniciar els passos per tirar endavant la candidatura. I ho ha fet posant-se en contacte amb el Comitè Olímpic Espanyol per fer oficial el seu interès en els Jocs, ja que és aquest òrgan qui té competències per presentar la candidatura.

La decisió final, del territori

Segons han explicat fons del Govern a l'ACN, ara es començarà a plantejar com ha de ser la candidatura i s'iniciarà el diàleg amb tots els agents territorials. Ja que, segons remarquen, la intenció és que sigui un "projecte de país sostenible". Així mateix, recorden que al final del procés, serà el territori a través d'una consulta qui decideixi si avala o no la candidatura, com diuen que estableix l'acord de governabilitat.

Des del departament de la Presidència, que té les competències en esports, defensen que la candidatura ha de tenir tres eixos: cohesió territorial, sostenibilitat i participació ciutadana amb implicació del territori. Asseguren que no és una aposta només per a 15 dies, sinó que es vol fer un plantejament "global" per a tot el Pirineu.

En una moció aprovada la setmana passada al Parlament, ERC i JxCat van votar diferent sobre aquesta qüestió. Junts va votar a favor d'una candidatura per al 2030 "d'acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental màxima i d'aprofitament de les instal·lacions esportives ja existents, mitjançant mecanismes participatius que tinguin en compte totes les sensibilitats territorials". ERC s'hi va abstenir al considerar que el text quedava curt i la CUP hi va votar en contra. Els anticapitalistes rebutgen la candidatura perquè la consideren un "macroprojecte basat en l'especulació". Tot i així defensa que sigui el territori qui decideixi sobre els Jocs Olímpics d'Hivern a través d'una consulta.