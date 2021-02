El govern espanyol veu "difícil" una mobilitat normalitzada durant la Setmana Santa

Disponible en: cat

MadridLa Setmana Santa es presenta com un nou horitzó per ampliar el contacte social després de les festes de Nadal. La permissivitat durant aquest període ha provocat una tercera onada que comença a anar a la baixa, tot i que encara amb una incidència acumulada arreu de l'Estat de 865 casos per 100.000 habitants els últims 14 dies i una pressió assistencial al límit en algunes comunitats autònomes. Si bé dilluns alguns ministres i el mateix president espanyol, Pedro Sánchez, van donar esperances de poder recuperar certa mobilitat d'aquí dos mesos –ara mateix la majoria de territoris tenen confinament perimetral–, aquest dimarts la portaveu del govern, María Jesús Montero, ha assegurat que és "difícil" que hi hagi una mobilitat normalitzada per Setmana Santa.

"No tenim una bola de vidre per saber com serà la situació, però tot l'aprenentatge ens fa ser extremadament prudents", ha indicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres, quan li han preguntat per una hipotètica quarta onada. Montero ha fet una crida a la cautela i ha demanat, sense explicitar cap autonomia, que no s'han d'agafar "dreceres" en la lluita contra el coronavirus. Actualment, la majoria de comunitats tenen mesures força restrictives, per bé que aquest dilluns la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar que es passarà de quatre a sis persones per taula a les terrasses i que es retardarà el toc de queda –ara és a les 22 h–. Això sí, els clients de bars i restaurants hauran de dur la mascareta posada mentre no estiguin menjant o bevent.

Montero no ha volgut polemitzar amb la presidenta madrilenya, però sí que ha advertit que amb l'experiència de la primera i la segona onada és necessari "apuntalar" els indicadors epidemiològics quan comencen a marcar una tendència per evitar així fer "passos enrere". La portaveu de l'executiu espanyol no ha volgut, doncs, donar pistes de com poden evolucionar les mesures i ha subratllat que l'evolució de la pandèmia marcarà el que es pugui traslladar eventualment a les comunitats autònomes de cara a Setmana Santa. La incertesa sobre les variants és un condicionant rellevant.

El que sí que ha decidit el govern espanyol és prohibir els vols provinents del Brasil i Sud-àfrica, tal com va sol·licitar fa uns dies Ayuso, excepte per als ciutadans i/o residents espanyols i andorrans. També podran arribar vols d'aquests països si són per fer escala en viatges internacionals durant menys de 24 hores i sense que els passatgers surtin dels aeroports. La mesura, que s'ha pres per evitar la propagació de les dues variants originades en aquests dos països, entrarà en vigor aquest dimecres i s'allargarà de moment fins al 17 de febrer, amb possibilitat de prorrogar-se.