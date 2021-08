L'OMS demana no posar encara una tercera dosi

Londres"No anem per bon camí" en relació amb el procés de vacunació global contra el covid, ha dit aquest dimecres, en conferència de premsa, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. En altres paraules, l'egoisme nacional supera a hores d'ara qualsevol signe de solidaritat global, actitud fonamental enmig d'una pandèmia que també ho és.

Conscient de l'acaparament de vacunes dels països rics, Adhanom ha demanat a la comunitat mundial establir una "moratòria sobre els reforços" –és a dir sobre posar una tercera dosi de reforç– fins, com a mínim, finals del mes de setembre. L'objectiu és, segons aquests càlculs, "permetre vacunar almenys el 10% de la població de tots els països" a l'arribar a aquesta data. "Però per fer-ho possible –ha seguit–, necessitem la cooperació de tothom, especialment el grapat de països i empreses que controlen l’oferta mundial de vacunes".

Tot i aquesta petició quasi desesperada, alguns estats, com ara Israel, ja han començat a inocular una tercera dosi en determinats grups poblacionals. I altres, com Alemanya, França, el Regne Unit, o emirats del golf Pèrsic, han anunciat que ho faran ben aviat. Els països rics també s'enfronten a la decisió de vacunar els seus infants abans que no pas solidaritzar-se amb la resta del món.

Les molt més que desiguals dades sobre immunització refermen l'afirmació del màxim responsable de l'OMS. Els països més rics han administrat al voltant de 100 dosis per cada 100 persones –la majoria de les vacunes en requereixen dues per a una protecció completa–, però els d'ingressos més baixos només n'han inoculat 1,5 per cada 100 persones, en bona mesura "per la falta de subministrament". El ritme de vacunació i d'abastiment, doncs, ha de "canviar de direcció", i cal donar "prioritat a les persones més necessitades i, actualment, completament desprotegides", ha exigit Adhanom.

Relació 80/20

Segons els diversos comptadors de la pandèmia, com ara el de la Universitat Johns Hopkins o la web Our World in Data, participada per la Universitat de Cambridge, fins ara s’han administrat arreu del món poc més de 4.177 milions de dosis de les diferents vacunes autoritzades contra el covid. En termes de mitjana, això suposa el 56% de la població del planeta. Més del 80% de les dosis, però, han anat a parar als habitants de països d’ingressos mitjans i alts.

Per continents les diferències són abismals. Alguns pocs exemples poden servir per posar-les de manifest. Mentre que la Xina ha administrat gairebé 1.700 milions de dosis (o, cosa que és el mateix, 115 per cada cent persones), Ghana n'ha inoculat 1,2 milions, o només 4,09 dosis per cada cent persones. El Canadà (49,5 milions i 131 per cada cent persones) és un dels casos més evidents d'acumulació de vacunes, ja que en té per inocular set vegades la seva població. A l'altre extrem es pot trobar un país com la República Democràtica del Congo, que, amb 5,6 milions d'habitants, ha aconseguit administrar tan sols 81.384 vacunes. La xifra suposa menys de 0,1 dosis per cent persones.

La crida de l'OMS coincideix amb les denúncies de diferents organismes i entitats solidàries, com Oxfam o Amnistia Internacional, per posar de manifest aquestes flagrants desigualtats respecte al ritme de vacunació, el preu que es paga i els enormes beneficis que obtenen les farmacèutiques.

A més, no hi ha encara un consens total sobre les raons terapèutiques que impel·leixen a administrar una tercera dosi, sobretot perquè això implica deixar-ne d'administrar entre milers de milions de persones que encara no n'han rebut cap.

Un document intern de l’OMS, difós per la revista Nature, considera que si els onze països més rics del món estiguessin administrant reforços a tothom de més de 50 anys utilitzarien, aproximadament, 440 milions de dosis. L'OMS sosté que aquestes vacunes tindrien molta més utilitat entre la població dels països amb ingressos més baixos, on uns 3.500 milions de persones encara no han rebut ni una sola punxada.

En aquest sentit, Gian Gandhi, coordinador de Covax a la divisió de subministraments d’Unicef –una de les entitats clau que participen en la distribució de vacunes als països més pobres del món–, ha assegurat aquest dimecres que els països rics tornen a repetir els mateixos "errors egoistes" ja vistos en anteriors etapes de la pandèmia. "Estem a punt d'entrar molt ràpidament en un període en què alguns països intentaran augmentar les dosis o les vacunacions infantils, i hi ha un risc molt real que tot el que va passar fa 12 mesos torni a passar".

"La salut global no existeix"

La situació l'ha resumit molt bé aquest dilluns Gavin Yamey, professor de salut pública global a la Universitat de Duke, als Estats Units. A través d'una piulada ha expressat la seva preocupació per la desigual distribució de les vacunes: "La salut global (sigui el que sigui) ja no existeix; s'ha acabat. Ara són les nacions riques per a elles mateixes. En un moment decisiu que demana una acció col·lectiva internacional, assistim a tot el contrari: un retorn al nacionalisme i l'acaparament grotesc de les vacunes per part dels [països] rics".