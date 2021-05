Per què llença vacunes un metge francès?

Disponible en: cat

Barcelona"En plena pandèmia he de llençar vacunes a les escombraries perquè ningú les vol". Aquest és el testimoni d'un metge francès publicat en un vídeo a la BBC. Les polèmiques i els suposats problemes al voltant de la vacuna d'AstraZeneca han generat una gran desconfiança entre la població francesa. La campanya de vacunació del país, que està administrant dosis ara a la població de més de 55 anys, està trobant entrebancs perquè són molts els que es neguen a rebre aquesta vacuna. Però la vacuna d'AstraZeneca ha sigut aprovada per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i n'ha rebut el suport repetides vegades. A més, nombrosos estudis han reafirmat la seva seguretat i recalcat l'excepcionalitat dels efectes adversos greus.

"Tenim persones de més de 55 anys que no volen la vacuna d''AstraZeneca, però sí que volen la de Pfizer", explica un farmacèutic a la BBC. "I tenim persones de menys edat que volen ser vacunades, però les farmàcies no podem fer-ho", afegeix. A França la vacuna no està aprovada mèdicament per a persones de menys de 55 anys, però el desbaratament de dosis ha arribat a ser tan greu que el ministeri de Salut ha canviat les normes per permetre que qualsevol persona de menys de 50 anys pugui ser vacunada amb dosis menyspreades per altres persones, sempre que sigui l'última alternativa abans de llençar-la.

La vacuna d'AstraZeneca caduca al cap de cinc dies, que no són prou perquè els metges francesos trobin persones de més de 55 anys disposades a acceptar la dosi. El motiu de la negativa és el neguit social creat al voltant d'aquesta vacuna. De fet, el govern francès va fer tota una posada en escena quan el primer ministre, Jean Castex, va rebre la primera dosi d'AstraZeneca per intentar convèncer els ciutadans escèptics, que a principis del 2021 eren més de la meitat de la població.

Va ser la interrupció de la campanya de vacunació el que va disparar el desencant de la població, però el recel no venia de nou. Ja havia passat a l'hora d'immunitzar-se contra altres malalties, com el 2009, durant la campanya de vacunació contra la pandèmia de la grip A (H1N1). La poca letalitat de la malaltia va portar la població a desentendre's de les vacunes creant desconfiança cap a les accions de salut pública.

Tot i les dificultats, la situació epidemiològica al país, en procés de desescalada després de mesos i mesos de tancament, millora dia a dia. Les xifres de persones ingressades en cures intensives decreix des de fa deu dies, dels 141 als 4,442 actuals. La campanya de vacunació també sembla avançar a bon ritme i el govern va anunciar que, a partir del 15 de juny, tots els francesos de més de 18 anys podran començar a ser vacunats. Emmanuel Macron va declarar que pretenia arribar a la quarta i última fase de la desescalada, la normalitat, a les portes de l'estiu.