La missió de l'OMS a Wuhan no pot establir l'origen del coronavirus

BarcelonaDesprés d'una visita d'un mes, els experts xinesos i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que han viatjat a Wuhan per investigar l’origen del coronavirus no han arribat a una explicació concloent. Consideren "extremadament improbable” que el virus sortís d'un laboratori: segons ha explicat aquest dimarts en roda de premsa Peter Ben Embarek, el cap de la missió de l’OMS, l'Institut de Virologia de Wuhan està en bon estat i els errors de laboratori són "esdeveniments molt estranys". L'OMS no seguirà investigant aquesta via i se centrarà a partir d’ara en tres hipòtesis principals: una transmissió directa d'un animal a l’ésser humà, una transmissió a través d’una espècie intermediària o, finalment, pel menjar congelat.

Segons Liang Wannian, cap del grup de científics xinesos, la transmissió des d’un animal (zoonosi) és probable, però l'espècie encara no ha pogut ser identificada. “Els ratpenats i els pangolins són candidats potencials per la transmissió, però les mostres de coronavirus trobades en aquestes espècies no són idèntiques a la SARS-CoV-2”, ha assegurat Liang. Els experts han trobat una “alta susceptibilitat” dels visons i els gats, cosa que els fa pensar que hi podria haver altres animals “que serveixin com a reservoris”, però no tenen prou proves per confirmar-ho.

La investigació ha determinat que el virus no es va propagar de manera substancial per la població de Wuhan abans del brot del desembre del 2019, tot i que probablement havia circulat abans en altres regions. “L’equip ha trobat proves d’una circulació més àmplia fora del mercat de Huanan el desembre del 2019. La recerca ha descobert nova informació, però no ha canviat dràsticament la imatge del brot de covid-19”, ha conclòs.

D’aquesta manera, les evidències segueixen apuntant cap a la hipòtesis que hi havia un reservori natural de covid-19 en ratpenats, però és poc probable que fossin a Wuhan. El cap de la missió de l’OMS ha dit que caldria investigar especialment els ratpenats, no només a la Xina, sinó també en altres països veïns. També recomana una investigació sobre la cadena de fred, atès que el virus podria sobreviure congelat, però no hi ha evidència que es pugui transmetre d’aquesta manera.

Una visita amb limitacions

La Xina ha estat en el punt de mira per falta de transparència en la investigació sobre l'origen del coronavirus. Al principi Pequín va ser reticent a obrir les fronteres perquè l’equip internacional de l’OMS investigués l’origen del coronavirus, i fins i tot va endarrerir els visats, cosa que va provocar unes inusuals crítiques del director de l’OMS, Tedros Adhanom, que va declarar sentir-se “molt decebut” amb l’actitud de les autoritats xineses.

Pequín es va prendre molt malament les crítiques internacionals per la seva gestió al principi de la crisi, particularment per part de l'expresident nord-americà Donald Trump. Fa mesos que el règim xinès escampa dubtes sobre si Wuhan va ser realment l'origen del brot, i insisteix que el virus provindria de menjar congelat importat de l'estranger que hauria arribat al mercat majorista d'aliments de la ciutat.

Els experts de la missió van arribar el 14 de gener i es van haver de sotmetre a una quarantena de dues setmanes abans de començar a treballar sobre el terreny. La seva feina s’ha basat en les proves i visites que les autoritats han proporcionat, encara que, segons Peter Daszak, un zoòleg estatunidenc que forma part de la missió, han pogut "fer les preguntes necessàries".