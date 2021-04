La primera cervesa verda d’oliva del món és catalana

Disponible en: cat

Ivan Caeles ve d’una nissaga de productors d’oli. Fa un temps es va fixar com a objectiu recuperar una part d’oliveres centenàries de la família que havien estat abandonades i que estan ubicades a la vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà. Ho va fer amb l’ajuda de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). D’allà va sortir fa tres anys la seva primera producció d’oli:Erm Oli d’Oliva de Muntanya. Va ser un èxit i això el va animar a fer un pas més, furgar en el sector i intentar unir dues de les seves passions, les olives i les cerveses, per elaborar la primera beguda d’aquest tipus del món. “Les varietats autòctones d’olives del Pallars Jussà encara són unes gran desconegudes però tenen un alt i ric valor organolèptic”, explica Caelles, que també és enginyer agrònom.

Ell mateix va ser qui va plantejar la idea de fer la cervesa d’oliva al seu equip i el mateix dia es van posar en contacte amb Click & Brew, una fàbrica que crea i produeix diverses marques artesanes d’aquesta beguda. Amb la utilització de R+D -perquè una de les dificultats del projecte era aconseguir barrejar dos elements indissolubles com són l’oli i l’aigua-, els dos equips van treballar conjuntament i van decidir elaborar la cervesa a l’estil bohemian pilsner, originari de la República Txeca. “S’utilitzen malts pils i llúpols txecs com el saaz per oferir un producte amb un 5% d’alcohol”, detalla Neus Huguet, responsable de comunicació d’OGB, que és l’abreviatura del nom de la cervesa, que es diu Oliba Green Beer. “El resultat és una cervesa amb un toc d’oliva”, afegeix.

L’objectiu era fer 100.000 ampolles anuals, però la demanda s’ha disparat i actualment ja en fan 600.000

El març de l’any passat, just quan va esclatar la pandèmia, ja tenien el producte enllestit per sortir al mercat. La idea era fer un gran acte de presentació el dia de Sant Patrici, que és el 17 de març i és la festa patronal d’Irlanda, perquè el color verd de la cervesa és el mateix que identifica el país.

L’esclat del covid-19, però, va fer saltar pels aires els seus plans. Al final van decidir fer un llançament telemàtic al maig i començar a vendre-la en plataformes especialitzades i botigues d’alimentació gurmet, primer a la demarcació de Lleida i posteriorment a la resta de Catalunya. “Estava tot enllestit i no sabíem fins quan s’allargaria el confinament més estricte, per això vam decidir fer aquest pas”, explica a l’Emprenem la portaveu d’OGB.

L’estratègia ha funcionat si es té en compte que durant el seu primer any de vida el volum de producció s’ha disparat molt per sobre del que tenien previst. L’objectiu era fer 100.000 ampolles a l’any, però l’empresa ja està buscant altres instal·lacions que estiguin funcionant per ampliar la producció i arribar a les 600.000 ampolles anuals. “Hem hagut de créixer d’una manera més accelerada de la que teníem previst, i actualment ja estem en negociacions per entrar en 28 països”, especifica Huguet. De moment, però, ja han fet al salt a l’estranger i comercialitzen, a banda de tot Espanya, en països europeus com Suïssa i Dinamarca.

El ‘pack’ de 12 ampolles de 33cl surt al voltant de 30 euros i l’ampolla de 75cl s’acosta als 9 euros

Aquest creixement es focalitza sobretot en el canal d’alimentació. “El fet de tenir tancat o funcionant a mig gas la restauració i l’hostaleria ens ha encaminat cap a les cadenes de supermercats, que ara és el canal que està prenent més força”, asseguren des de la companyia. Tot i així també es pot adquirir a través de plataformes com Amazon, on per cert s’ha exhaurit. Actualment l’empresa dona feina a 13 persones i ara el repte és créixer en varietats de cervesa. De fet ja han iniciat una cobranding -una aliança- amb l’empresa Mis Raíces, de l’Aragó, per fer una cervesa amb la seva varietat d’oli d’oliva. La companyia aragonesa fa anys que ven la seva producció als Estats Units i OGB ho vol aprofitar per introduir la seva cervesa en aquest mercat. Una aliança similar a aquesta vol assolir amb empreses productores d’oli d’Andalusia.

De moment l’Oliba Green Beer es comercialitza en ampolles de 33 centilitres (a 30 euros el pack de 12) i també en una edició limitada amb ampolles de 75 centilitres, que tenen un preu que ronda els 9 euros. “La idea és anar ampliant la gamma i fer cerveses torrades, negres i ecològiques sense morir d’èxit. En definitiva, que els amants d’aquest producte tinguin tots els gustos per triar”, diu Huguet.