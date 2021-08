Barcelona / GironaMentre els indicadors de la pandèmia continuen millorant, el Govern encara no s’atreveix a deixar Catalunya sense toc de queda. “Des del punt de vista epidemiològic necessitem aquesta restricció horària”, assegurava aquest dilluns el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Però per mantenir el confinament nocturn a la majoria dels municipis on s’ha aplicat fins ara, la Generalitat es veu forçada a utilitzar cada cop una incidència més baixa. La primera vegada que es va implantar aquest toc de queda d’estiu, entre la 1 h i les 6 h, es demanava una afectació de 400 casos de covid per cada 100.000 persones a les poblacions amb més de 5.000 habitants. Fa dues setmanes es va fixar que la incidència fos de 250 casos i ara ja n’hi ha prou amb 125 casos, segons el Govern, per aplicar el confinament nocturn.

Municipis on el Govern vol mantenir el toc de queda

El motiu per ampliar els criteris no és cap altre que poder mantenir el màxim de municipis amb el toc de queda. La proposta de la Generalitat és que duri almenys una setmana més, a partir d’aquest divendres i fins al 27 d’agost, en 148 localitats de Catalunya. Són menys que les últimes dues setmanes, en què han sigut 176 municipis. Com que la mesura limita drets fonamentals, necessita l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es pronunciarà els pròxims dies. Les autoritats sanitàries consideren que a partir de 125 casos per cada 100.000 habitants l’afectació del covid és greu. Segons l’última actualització de les dades del departament de Salut, els hospitals catalans tenen actualment 1.656 pacients ingressats pel virus, 521 dels quals a l’UCI. La taxa de contagi (Rt) –la velocitat de transmissió del covid– és de 0,79: cada contagiat infecta menys d’una persona.

Les ciutats més poblades, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell i Lleida, continuaran amb el confinament nocturn si s’accepta la petició del Govern. També el mantindran dues capitals catalanes més, Tarragona i Girona. Pel que fa als municipis que entren i surten de la llista, alguns llocs on es vol aplicar el toc de queda i que ara no el tenien són de la Costa Brava, on els alcaldes han mostrat més preocupació: Castelló d’Empúries, l’Escala, Palafrugell i Roses. En canvi, de la mateixa zona, es quedaran sense el confinament nocturn Palamós i Santa Cristina d’Aro. A tot Catalunya, si es compara amb el toc de queda actual, 56 poblacions deixaran de tenir-lo i es vol aplicar en 28 noves localitats. 23 dels 148 municipis inclosos en la proposta que el Govern portarà al TSJC no hi són per la incidència del covid sinó perquè estan ubicats al costat d’altres poblacions on es vol implantar.

Disparitat d’opinions

L’anunci de la Generalitat de continuar amb el confinament nocturn ha arribat l’endemà que diversos alcaldes de la Costa Brava demanessin aquesta restricció per a totes les localitats o per cap, amb l’objectiu d’evitar l’efecte crida dels botellons. Per això, un cop s’ha fet pública la llista dels 148 municipis afectats, s’ha produït una disparitat d’opinions al litoral de les comarques gironines en funció de si hi estan inclosos o no. Així, les poblacions on s’aplicarà el toc de queda ho han aplaudit després que moltes ho haguessin demanat les últimes setmanes, però els que no el tindran ho han rebut amb preocupació perquè temen que concentraran les convocatòries dels botellons.

El més crític ha sigut l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, que ha mostrat “indignació” pel fet que els hagin deixat fora del confinament nocturn. Tampoc s’ha plantejat la unificació de la mesura, tal com demanaven des de Begur, Pals, el Port de la Selva i Llançà. “Convido tots aquells que han decidit que Calonge i Sant Antoni no entri dins el confinament que vinguin a passar un parell de nits i veuran el que això significa”, ha assegurat Soler, que aquest dilluns va alertar que els botellons que reuneix la població cada cap de setmana ja han provocat les primeres anul·lacions de reserves en hotels i apartaments. “Tranquils, que de lloc en tindran perquè la gent marxa. Això és acollonar el personal”, ha etzibat l’alcalde, que ha afegit que aquesta matinada la Policia Local ha intervingut en una rave amb 200 joves.

En canvi, una altra localitat que també havia denunciat les molèsties i els sorolls que provoquen les festes il·legals és Palafrugell, que ara tindrà el toc de queda si el TSJC ho autoritza. L’alcalde, Josep Piferrer, ha considerat que la incidència del virus al municipi és conseqüència “de les trobades i les aglomeracions”. Per això ha confiat que la restricció serveixi per rebaixar els contagis. A Palamós, en canvi, on deixaran de tenir el confinament, ja han demanat reforços policials. L’alcalde, Lluís Puig, ha dit que volen evitar que es repeteixin els botellons que s’han viscut a Calonge i Palafrugell. “Veient els fets que han passat, això ens fa posar en alerta i ens preparem perquè no es produeixin aglomeracions”, ha explicat Puig, que ha avançat que estudien tancar les platges a les nits.