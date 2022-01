La vacuna gironina es defensa davant Òmicron

GironaLa vacuna de la farmacèutica gironina Hipra presenta “bons resultats i resistència” davant la variant òmicron –majoritària a Catalunya–, segons ha informat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, durant una visita a l'empresa d'Amer (Selva). La companyia fa mesos que treballa en una nova solució i espera que a mitjans d’aquest mes pugui iniciar la tercera fase dels assajos clínics, si rep l’aval de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). En aquesta etapa es provaria en 3.000 voluntaris, amb la col·laboració de 15 hospitals de l’Estat i “d’altres països”, segons Morant.

La vacuna d’Hipra està basada en dues proteïnes recombinants, una que prové de la variant alfa i una altra de la variant beta, que s'uneixen en una sola estructura que permet generar una resposta immunitària contra la proteïna Spike del covid. La ministra ha recordat que la companyia té la capacitat d'adaptar-la a altres variants que puguin sorgir. “En un futur podrien combinar una proteïna d’òmicron amb una d’una altra variant”, ha assegurat.

Si es demostra que és eficaç i segura –i rep el permís de les autoritats sanitàries–, la nova vacuna estarà disponible al mercat el segon trimestre d’aquest any. El vaccí d'Hipra presenta fonamentalment dos avantatges respecte a les vacunes que ja hi ha aprovades: es pot conservar a una temperatura d'entre dos i vuit graus –és a dir, en una nevera normal– i no necessita cap mena de preparació prèvia per administrar-la; cosa que facilitaria molt la logística i el seu transport.

Hipra ha fabricat fins ara dos milions de dosis de la nova vacuna. La seva previsió és produir-ne 600 milions més aquest 2022, que podrien augmentar fins al doble (1.200) el 2023.

Dues fases superades

En els assajos preclínics duts a terme fins ara, la vacuna ha mostrat una “resposta immunològica efectiva” i “sense efectes adversos”, segons va exposar la companyia al novembre. Per analitzar-ho, van administrar la solució d’Hipra a ratolins humanitzats i, després d’infectar-los amb el covid-19, van comprovar que tenia una eficàcia “del 100% en la prevenció de la mortalitat”. A més, no van detectar la presència del virus ni als pulmons ni al cervell, que són dos dels òrgans més susceptibles a la infecció.

Els assajos clínics de la nova solució van començar a principis de l’agost del 2020, amb la fase 1. Es van triar 30 voluntaris –la meitat dels quals van rebre la nova vacuna i l’altra meitat una de les que hi ha al mercat– i se’ls va fer un seguiment mèdic amb la col·laboració dels hospitals Josep Trueta de Girona i el Clínic de Barcelona. Un cop superats tots els controls i anàlisis, al novembre l’empresa va rebre l’autorització per iniciar la fase 2b amb la participació de 1.075 persones i la col·laboració de 10 hospitals de l’Estat, quatre dels quals catalans (el Josep Trueta, el Clínic, la Vall d’Hebron i el Germans Trias i Pujol).

Amb aquests estudis, Hipra vol comprovar si la seva vacuna proporciona immunitat davant el covid i també vol analitzar si es podria utilitzar com a tercera dosi o dosi de record en persones que hagin rebut altres vacunes.