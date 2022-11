Borsa de treball per agilitzar les contractacions a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquesta setmana el reglament de funcionament i gestió de la borsa de treball de la corporació. La mesura té com a objectiu agilitzar la contractació de personal especialitzat en departaments específics com ara l'Escola d'Art, que requereix professionals concrets per exercir les funcions del centre.

Per tal de formar part de la borsa de treball, els aspirants hauran de superar, en primer lloc, un concurs obert a tots els inscrits. Una vegada escollides les persones escaients en funció de les necessitats, el comú es podrà adreçar a la borsa de treball per anar contractant el personal sempre que sigui necessari.

A banda d'aquest projecte, el comú lauredià també ha donat el vistiplau aquesta setmana a la modificació del reglament de compensacions del personal del comú, concretament pel que fa a l'article 15.4 relatiu a la treta de neu.

En aquest sentit, i amb l'objectiu de garantir el servei, s'ha acordat que d'ara endavant l'equip de treta de neu haurà de ser d'un mínim de tres persones per cada equip entre la temporada que comprèn de l'1 de novembre al 15 de maig. A més, els efectius hauran de mantenir la disponibilitat fora de la jornada laboral.

Finalment, els acords del comú s'han tancat amb l'aprovació d'un crèdit extraordinari per valor de 1.800 euros destinat a finançar l'adquisició d'una bomba d'aigua per a la piscina del centre esportiu i un comptador d'aigua per al mateix equipament.

Cal recordar que el conveni signat entre el comú de Sant Julià i LAUesport fixa que és el consistori qui ha de fer-se càrrec del manteniment de la instal·lació.