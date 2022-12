Bus comunal gratuït a la Massana amb l'abonament nacional

La MassanaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, juntament amb la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per a l’impuls d’un abonament únic del transport públic per a les línies nacionals i comunals. La signatura d’aquest conveni se suma als ja assolits el març d’enguany amb els comuns d’Andorra la Vella i Ordino.

El conveni permet seguir fomentant l’ús del transport públic amb l’establiment d’una tarifa única i un sol abonament mensual únic del transport públic tant per a les línies nacionals com per a les línies comunals. Així, els usuaris que ja disposen de l’abonament mensual gratuït per a l’ús de les línies nacionals, sigui targeta o a través de l’APP MOU_T_B, també poden utilitzar de manera gratuïta els busos comunals de la Massana. A més, també podran fer ús del bus comunal els bitllet senzills, tarja magna, tarja blava i bus jove.

Gallardo i Calvó han valorat de manera positiva el fet que cada vegada hi hagi més comuns que s’adhereixin al conveni que permet moure’s arreu del país amb un sol abonament únic. De fet, el servei de transport comunal de la Massana ja era gratuït des de l’1 de setembre, tot i que ara s’ha formalitzat el conveni. La cònsol major ha ressaltat que des de l’entrada en funcionament de la mesura s’han duplicat els passatges respecte al mateix període del 2021.

La mesura dona continuïtat a les polítiques impulsades pel Govern per reduir les emissions de CO2, millorar la mobilitat i fer-la més sostenible per assolir l’objectiu internacional de la neutralitat carboni el 2050. D’aquesta manera, el conveni signat permet també seguir donant resposta a les premisses marcades a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050 i l’Estratègia nacional de mobilitat 2021-2050.