'Cal Titella', la novetat del mercat artesanal d'Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino torna a aprofitar un dels caps de setmana més concorreguts de visitants per organitzar un mercat artesanal. La principal novetat serà la presència de la companyia Galiot Teatre, que s'instal·larà dissabte i diumenge al poble amb 'Cal Titella', de les 11 a 13 hores i de les 16 a les 20 hores. El grup teatral introduirà el públic familiar en el món de les titelles amb més de 150 creacions. Un espai lúdic amb quinze teatrets, on es podran veure titelles de guant, ombres xineses, marionetes de fil, titelles de tija, del canut, de sobretaula, de dit, caixes de fusta de grans dimensions amb ninots sorpresa i un espai de creació i construcció.

L'activitat teatral i el mercat tindran lloc al mateix escenari, a la plaça de la Closa, on hi havia l'antiga oficina de Turisme. El mercat estarà dissabte i diumenge, en horari d'11 a 21 hores, i dilluns, de les 11 a les 14 hores. Hi ha convidades una dotzena de paradistes que oferiran productes agroalimentaris km 0, com formatges, embotits, confitures, sabia de bedoll i salses. A més, el públic trobarà decoracions artesanals, bijuteria i tèxtils ecològics, entre altres.