Campanya per millorar el paisatge urbà del rec del Solà

Andorra la VellaEntre l'1 i el 12 de juliol, la conselleria de Patrimoni Natural del comú d'Andorra la Vella impulsa una campanya per a la millora del paisatge urbà al voltant del rec del Solà. El comú ha adequat una trentena de punts al llarg del passeig amb sacs de grans dimensions perquè els hortolans puguin dipositar-hi fàcilment residus voluminosos. Alhora, s'habilitaran quatre contenidors a la via pública urbana en alguns dels principals accessos al rec del Solà on es podran dipositar altres residus amb un volum més gran.

El comú té per objectiu millorar el paisatge natural més proper al nucli urbà facilitant als propietaris o llogaters d'una quarantena de parcel·les la possibilitat que sanegin el terreny i puguin llençar residus de gran format, amb la col·laboració d'operaris del departament de Medi Ambient per ajudar en el trasllat d'aquest material i runa i dur-lo a la planta de gestió corresponent.

S'ha habilitat un període que inclou dos caps de setmana per facilitar la tasca als responsables de les parcel·les. En els darrers dies s'ha fet una tasca divulgativa sobre la campanya posant a disposició l'assessorament tècnic dels operaris de Medi Ambient.