Una cinquantena d'actes en el marc del cicle 'Colors de música'

Escaldes-EngordanyEl cicle Colors de música d'Escaldes-Engordany arrenca aquest mateix dimecres a la tarda amb una programació que inclou 50 actes, que s'allargaran fins al mes de setembre. La programació gira al voltant de tres eixos que són "la dansa, la música, l'art i les tradicions" tal com ha manifestat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, que ha recordat que el tret de sortida a la programació estival la va donar el festival de jazz, que va incloure disset concerts. El Colors de música aposta pels artistes del país i "guarda coses" que van ser impulsades durant la pandèmia i que han donat molt bon resultat al comú com els pícnics musicals, la música a la placeta Engordany o la dansa.

Tal com s'ha comentat, el tret de sortida al cicle es dona aquest dimecres al vespre amb l'actuació dels finalistes de la 7a i 8a edició del Sax Fest, Giorgi Dzhishkariani i Louis Hognon, acompanyats d'un quartet de l'ONCA a la plaça Coprínceps. Dissabte 16 tindrà lloc el festival de l'Esbart Santa Anna a la sala Prat del Roure a dos quarts de deu de la nit, una actuació que aquest any, vista la bona acceptació de l'any passat, torna a sortir al carrer el dilluns 18 a la plaça Coprínceps, a les set de la tarda.

Una de les apostes que manté el comú és la col·laboració amb la Fundació ONCA i aquest any es materialitzarà dimarts vinent donant el tret de sortida al cicle 7 d'ONCA, que oferirà 'Electropentagrama', un concert performance, jam session de diferents disciplines on la música electrònica amb l'instrument de corda, la dansa i el moviment viatjaran junts en una peça de creació inspirada per la passió, tal com ha destacat Garcia, que ha recordat que també es col·labora amb l'ONCA per dur a terme l'Engordany a duo al mes d'agost.

Els dilluns del mes d'agost estaran protagonitzats per la dansa al parc de la Mola, amb artistes del país. Així, el dia 1 actuaran Mònica Vega i Xavi Pérez de Líquid Dansa, oferint 'Eo'. El dilluns 8 d'agost serà el torn d'Emma Regada i Jordi Claret. El 15 d'agost, de Rosa Maria Herrador, Emma Riba i Lluís Casahuga i el dia 22 Mònica Bou, Clara Santamaria i Marta Brucart oferiran 'Isadora'.

Les propostes al voltant de les mostres que acull la parròquia es mantenen i així el 2 d'agost s'oferirà 'MODA en majúscules' un vespre dedicat a la moda dels anys 50 amb apunts, càpsules de moda i còctels a càrrec de Laura Luceño, Esther García i Joan Font Denjean. Ja dimarts 16 d'agost tindrà lloc una visita guiada a la mostra i el dimarts 23 d'agost el concert i mostra guiada a l'exposició 'Una poètica del vertigen', a càrrec d'Albert Bartomeu. I el dia 9 d'agost hi haurà una visita guiada a la ruta de l'aigua.

Tal com s'ha esmentat, es manté l'Engordany a duo, que tindrà lloc els dimecres. Aquest any s'aposta per millorar l'accessibilitat a la zona i tal com ha comentat el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, en principi es facilitarà a través del bus a la demanda i de voluntaris que acompanyaran persones amb dificultat a aquest indret. En el marc d'aquest cicle actuaran, els dimecres d'agost, La Sonsoni (dia 3); XY Desglaç (10 d'agost); Mescla-Dos (17 d'agost) i Les Isabeles (24 d'agost).

També es mantenen respecte d'altres anys els pícnics musicals, que tal com ha valorat Closa han tingut molt bona acollida. Així, el dia 11 d'agost es dedicarà a un viatge pel cançoner italià a dos quarts de deu de la nit al Prat del Roure. En el mateix escenari, el dia 25 es farà un recorregut per les músiques centreeuropees d'influència klezmer amb el Quartet Kalima.

També se celebrarà aquest any l'espectacle 'Turistes i banyistes', que es redueix a un cap de setmana, el del 6 i 7 d'agost, amb entrades a 3 euros. Tal com ha manifestat Garcia, aquesta aposta ha permès a moltes persones descobrir la parròquia, fins i tot a gent que hi viu des de fa molts anys.

Al llarg de l'estiu també se celebraran ballades de sardanes, els dissabtes 16 de juliol i 20 d'agost a la plaça Coprínceps. I també es manté la col·laboració amb el festival Orgue&nd, amb actuacions el 20 d'agost i el 10 de setembre.

Ja al setembre tindran lloc noves propostes al voltant de les exposicions; el dia 13 una visita guiada a l'exposició del CAEE; el 15 el taller 'Etiqueta en el vestir: com entendre el codi d'etiqueta. És una norma passada de moda?', a càrrec de Mercè Miguel Millan; i el 24 un taller de creació de joies a partir de revistes dels anys 50 amb Sílvia Guillem.

També entre finals d'agost i principis de setembre tindrà lloc el Sabors d'estiu, que es manté a la plaça de l'església.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha destacat que l'any passat hi va haver 3.726 persones que van participar en els diferents actes, una "xifra maca" i ha valorat que novament han "cuidat molt l'artista del país". El pressupost destinat (19.000 euros) és inferior a l'any passat, però ha recordat que el 2021 no hi va haver festival de jazz i enguany molts recursos han anat destinats a aquesta cita. Closa ha destacat que es tracta d'una xifra "continguda", ja que sempre s'intenta buscar "col·laboracions per oferir la màxima qualitat amb un pressupost contingut".

Qüestionats sobre el festival de jazz de l'any que ve, el conseller de Cultura ha manifestat que han rebut "molts suggeriments de col·laboració", com per exemple "dels veïns del nord" la qual cosa podria donar lloc a fer un festival "més potent" havent de destinar el comú "menys recursos". Tant ell com Garcia han fet notar que els caixets dels artistes no s'han reduït i que esperen que a un any vista es pugui negociar una programació de qualitat que faci fins i tot que la gent prevegi les seves vacances per coincidir amb el festival.