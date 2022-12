Els consellers 'grans' d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella ha posat aquest dimarts la primera pedra per a la constitució del consell de la gent gran. Es tracta de la primera parròquia que l'impulsa amb la voluntat de poder escoltar la veu del col·lectiu i prendre mesures per posar solució a les problemàtiques. Aquest dimarts s'ha escollit els representants d'aquest organisme, per un període de dos anys, i s'ha aprovat també el reglament que el regula. Des del comú s'ha proposat un seguit de temes perquè els diferents grups de treball comencin a reflexionar-hi. Així, s'han plantejat qüestions com l'habitatge; la creació de serveis per detectar situacions de risc social; crear serveis comunals perquè la gent gran pugui romandre a casa seva; l'establiment de mesures econòmiques per cobrir mancances no cobertes o crear nous cursos. Ara la gent gran haurà d'escollir quins temes prioritza per començar-hi a posar fil a l'agulla.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha recordat que la idea de crear un consell de la gent gran ja va sorgir el 2016, un cop constatat que el consell d'infants servia per "veure les necessitats" d'una part de la població que no sempre són evidents. Així, la voluntat és que aquest ens pugui fer arribar al comú "les necessitats, les idees" i també propostes sobre aspectes que afecten la gent gran, ja que es tracta de qüestions que "no sempre arriben" als responsables de la política comunal.

La cònsol major ha manifestat que creu que els problemes "més importants" que afecten la gent gran són l'habitatge i les situacions de vulnerabilitat. Així, ha recordat que hi ha "molta gent que viu sola" i que, per tant, és "important crear xarxes veïnals per tenir-les localitzades" i analitzar "quines necessitats tenen i com podem ajudar-les". En aquest sentit, ha defensat que aquesta problemàtica hagi estat una de les propostes que el comú ha posat sobre la taula perquè ara sigui la gent gran la que faci propostes al respecte. De totes maneres, ha recordat que el comú ja hi ha començat a treballar i ja des de la pandèmia s'ha creat un fitxer de persones majors de 80 anys per poder-les localitzar. Quant a l'habitatge, ha destacat que és un punt que "ja s'està tractant a nivell més general" i ha recordat que el comú compta amb els habitatges del Calones.

Des del col·lectiu de la gent gran també s'ha coincidit amb la cònsol en què el problema de l'habitatge és important per a ells. Així, dos dels representants del col·lectiu al consell de la gent gran, Xavier Mira i Francesca Ruiz, han assenyalat aquesta problemàtica. Ruiz ha comentat les dificultats per poder pagar un lloguer "de 800 o 900 euros amb pensions de 1.000 euros" i al seu torn Mira ha fet notar que hi ha una dificultat pel cost de la vida, que és "molt alt pels sous i les pensions que hi ha". Ruiz també ha assenyalat que un altre problema és el tercer pagador, ja que hi ha gent que ara com ara "no compren els medicaments" perquè tenen dificultats per pagar-los.

"És un esglaó entre la gent gran i els caps", ha destacat Mira sobre el consell de la gent gran, ja que "el 90% de les inquietuds no els arriben" i, per tant, aquest ens "anirà molt bé" perquè els problemes de la gent gran arribi als responsables comunals. "És fantàstic perquè serà una possibilitat de millorar situacions de la gent", ha afegit Ruiz. En aquest sentit, Marsol ha explicat que les propostes que la gent gran faci arribar seran analitzades en junta de govern per posar els "mitjans per fer-les realitat".

Els set integrants del consell de la gent gran (dos representants d'entitats parroquials de gent gran, dos representants d'usuaris dels serveis per al col·lectiu que ofereix el comú, un representant de residències d'atenció a la gent gran i dues persones majors de 65 anys no vinculades al món associatiu d'Andorra la Vella i de Santa Coloma) començaran a analitzar si els temes plantejats pel comú són els que volen prioritzar i començaran a fer propostes. La sessió per debatre les diferents qüestions proposades pot celebrar-se cap al mes de maig, tal com ha subratllat la cònsol major.