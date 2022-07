Es convoca el concurs per a les obres d'un aparcament d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany fa un pas més per a la construcció de l'aparcament soterrat de davant de l'església de sant Pere Màrtir. D'aquesta manera, aquest dimecres ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte per a la contractació dels treballs d'excavació i construcció d'aquesta infraestructura, ubicada a l'avinguda Carlemany 39.

La voluntat de la corporació comunal és començar a construir aquest aparcament aquesta tardor i, de fet, segons l'edicte publicat, les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 15 de setembre.

Aquesta infraestructura comptarà amb més d'un centenar de places i servirà per donar resposta a una zona mancada de places d'aparcament, la part alta de la parròquia. El fet que les obres no arrenquin fins a la tardor permetrà que el comú pugui dur a terme el Sabors d'estiu a l'actual aparcament a l'aire lliure que hi ha actualment.