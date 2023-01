Desperta Laurèdia vol una reunió de poble per l'ampliació de l'abocador de la Rabassa

Sant Julià de LòriaL'ampliació de l'abocador de la Rabassa ha estat el punt que ha tornat a centrar aquest dimarts la sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria. Malgrat que el projecte es troba en fase d'exposició pública i també està obert el termini d'al·legacions, des de Desperta Laurèdia es creu que la corporació hauria de fer un "exercici de transparència" i organitzar una reunió de poble per explicar tots els detalls de l'obra a la ciutadania que, segons el conseller Cerni Cairat, ha expressat diferents queixes i dubtes en relació amb aquesta intervenció.

De fet, Cairat ha posat en relleu que el projecte provocarà tenir un abocador "sobredimensionat" a les necessitats de la parròquia que, a més, generarà dificultats en el trànsit, en la qualitat de vida dels veïns, i també provocarà problemes mediambientals. "Després de veure els estudis d'impacte mediambientals, que en totes les seves fases d'execució preveu impactes negatius, calia fer un pas proactiu i detallar el projecte a la ciutadania més enllà del document d'exposició pública", ha assenyalat.

Precisament, des de la minoria s'ha assegurat que han rebut diverses crítiques i neguits al voltant d'aquesta qüestió i, precisament, aquest és el fet que ha portat a Desperta Laurèdia a proposar una reunió de poble que, per contra, sí que s'ha dut a terme amb altres projectes parroquials "de menys calat". En aquest sentit, el líder de l'oposició ha manifestat que és necessària la implicació de la resta de comuns per a trobar una solució per a tot Andorra abans que l'abocador de la Rabassa es converteixi "en un possible punt d'abocador nacional". "Hem demanat aquesta reunió pública i en funció de la resposta valorarem quines altres accions caldrà dur a terme", ha afegit Cairat.

Després d'aquestes declaracions, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, s'ha mostrat molt sorprès tenint en compte que Cairat ostenta la copresidència de Concòrdia, un partit nacional que aspira a resoldre els problemes de tot el país. "Quan es tracta de parlar en un comú del tema en qüestió, no es vol parlar de la problemàtica nacional i només de la parroquial. Per tant, sorpresa i poca coherència en aquest sentit", ha criticat.

Novament, Majoral ha posat en relleu que, amb aquesta ampliació de l'abocador de la Rabassa, la voluntat de la corporació "és posar el seu petit gra de sorra" conscients que "no és una solució nacional per diverses raons". En primer lloc, el cònsol ha indicat que la carretera de la Rabassa no pot suportar el pas d'un centenar de vehicles diaris com si ho feia la de Beixalís. També ha recordat que la instal·lació es troba a 1.600 metres i, per tant, a l'hivern també es poden generar dificultats amb la neu. És per això que des del comú es treballa en la creació d'una comissió que serà la que decidirà el nombre de camions que podran transitar al dia i en quins horaris. Així mateix, ha avançat que els vehicles no podran fer l'itinerari de pujada i baixada pel mateix tram de la xarxa viària, per la qual cosa, ha afegit, hauran de pujar per la carretera de Juberri i baixar per la de Bixessarri per "qüestions de seguretat".

Finalment, i després de reconèixer que la majoria també ha rebut un parell de queixes de veïns per aquest projecte principalment relacionats amb les molèsties que poden ocasionar els camions quan circulin per davant de les seves llars, Majoral ha sentenciat que el fet de proposar una reunió de poble és "un fals debat", afirmant que el comú està sent molt transparent quan actualment té el projecte en procés d'exposició pública. "Jo crec que això ja és un exercici de transparència important", ha conclòs.

Modificació del POUP per l'actuació a la plaça Major

Un altre dels punts destacats de la sessió d'aquest dimarts ha estat la modificació provisional del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (PUOP) arran de l'actuació de reparcel·lació que es preveu fer a la plaça Major de Sant Julià de Lòria i que ha estat declarada pel Govern com a projecte d'interès nacional.

Bàsicament, i amb l'objectiu de preservar la plaça, Majoral ha explicat que la modificació consisteix en una reducció d'alçades dels edificis de la part dreta de la plaça, els quals hauran de tenir, com a màxim, una planta baixa i una altura de tres plantes (fins ara, es podia pujar fins a les set plantes). També es preveu que l'alçada vagi augmentat de forma esgraonada per la part posterior per tal de donar "més aire i espai" a aquesta zona.

Tot i que més endavant caldrà tornar a dur a terme una modificació per actuar sobre la part esquerra de la plaça, Majoral ha explicat que quan tota la intervenció estigui enllestida es permetrà donar un accés al Camp de Perot.

Des de la minoria, Cairat s'ha felicitat de l'aposta del comú perquè "fa molts anys que la plaça pateix un procés de degradació continu" i, per tant, "calia fer aquestes passes per tornar-la a posar en valor".

En un altre ordre de coses, i com a darrer punt, la corporació laurediana també ha aprovat l'adjudicació del concurs per a la virtualització dels ordinadors clients, actualització del sistema operatiu i migració a l'office 365, una acció que s'emmarca en el procés de digitalització de la corporació. En concret, el concurs s'ha adjudicat a l'empresa Semic per un import de 201.679,38 euros.