Dolsa anuncia noves accions per aturar el projecte de Grifols

OrdinoEl conseller de la minoria de X'Ordino, Enric Dolsa, ha anunciat aquest dilluns durant la sessió de consell de comú de la parròquia que emprendrà noves accions per aturar el projecte de Grifols. En aquest sentit, ha manifestat que si ell fos membre del Govern li preocuparien les informacions sobre les dificultats de l'empresa. "Faré el necessari per tenir el màxim suport de gent possible per parar una bestiesa que és un perill sanitari per a tot el país", ha manifestat i ha afegit que ja porta gastats "de la seva butxaca" entre 10.000 i 12.000 euros però que "fins que no es pari" no s'aturarà. "Estic convençut que no és bo per al país", ha conclòs. Al seu torn, qüestionat sobre el projecte, el cònsol major ordinenc ha manifestat que no coneix aquestes notícies de les dificultat de l'empresa i ha subratllat que el projecte "tira endavant".

D'altra banda, el conseller de la minoria també ha plantejat un seguit de preguntes sobre l'empresa que va emprar els símbols de la reserva de la biosfera per publicitar aire envasat. Ha mostrat el seu disgust perquè aquesta acció, per part de l'empresa Essential Air, no s'hagi sancionat: "Si jo hagués estat cònsol el primer que hauria fet és obrir un expedient sancionador", ha considerat. Mortés li ha explicat que se'ls va contactar i que "ràpidament" van retirar els símbols oficials que feien servir. També ha afegit que se'ls ha informat que per fer-los servir primer cal que tinguin una autorització de comerç i que posteriorment s'analitzaria si els poden utilitzar. "Una cosa és que diguin que estan dins la reserva de la biosfera i altra que utilitzin" símbols oficials, ha conclòs el cònsol major, que ha remarcat que analitzaran la demanda si els arriba i que ha concretat que no s'ha imposat cap sanció ja que no està tipificada. Dolsa ha considerat que és "poc seriós" com s'ha procedit i ha criticat tant l'actuació del comú com la del Govern.