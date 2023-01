Encamp adjudica el nou espai de descans pels treballadors comunals al Pas de la Casa

El Pas de la CasaEl comú d'Encamp ha adjudicat de manera definitiva les obres de trasllat de serveis comunals a les antigues dependències de l'àrea de Jovent del Pas de la Casa, a tocar de les escoles de primera ensenyança. D'aquesta manera, el comú ha habilitat un nou espai per al descans dels treballadors comunals del Pas de la Casa, que actualment només disposaven de l'espai de repòs situat al costat de la deixalleria a l'edifici del Bullidor.

L'adjudicació, tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'ha fet a l'empresa Construccions Entrimo per un import de 10.5434,29 euros, i disposarà un termini d'execució dels treballs de 14 setmanes.

El nou espai compta amb una sala amb menjador, armariets tancats, dutxes i banys, així com una zona preparada per a pernoctació en cas d’urgències o condicions climàtiques adverses, com les nevades, que no permeten el retorn a casa dels treballadors comunals.