Encamp habilita l'aparcament de Prat de Baró

EncampEl comú d’Encamp ha reobert el Prat de Baró, l’antic aparcament, com a zona d’estacionament regulat com a zona blava a partir d'aquest dijous. La zona d’estacionament, ja està operativa en previsió del tancament de l’aparcament de Sant Miquel pels dies de la festa major, i seguirà oberta de forma permanent després de la celebració, incrementant així el número de places disponibles a la zona del centre d’Encamp en 36 per a vehicles, cinc per a motocicletes i una per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.