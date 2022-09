Encamp no veu necessari tenir set abocadors al país

EncampEl comú d'Encamp ha adjudicat els treballs per a la gestió de terres de l'abocador del Maià, un acord que s'ha establert per un termini inicial de dos anys però que podrà ampliar-se fins a quatre en cas que sigui necessari. Segons ha explicat aquest dijous la cònsol major, Laura Mas, l'acció arriba després del compromís que va agafar la corporació per mantenir obert l'equipament el màxim de temps possible per tal que s'hi puguin abocar les runes de les construccions del país. Tenint en compte la gran superfície del terreny, ha assegurat que "tenim cabuda per a molts anys" i, per tant, es pot donar resposta a les circumstàncies del moment, per la qual cosa ha rebutjat la idea que cada parròquia disposi d'un abocador propi. "No cal que tinguem set abocadors", ha dit, ja que si fins ara la totalitat de les terres les ha absorbit el de Beixalís, ara ho pot fer el del Maià.