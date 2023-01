Encamp i el Pas recuperen el format tradicional de l'escudella de Sant Antoni

EncampEncamp i el Pas de la Casa reprenen aquest any el format tradicional de l’escudella de Sant Antoni i dels Encants amb una nova edició de la festivitat popular. A causa de la pandèmia, els darrers dos anys l'esdeveniment es va haver de reformular fent entrega dels àpats als ciutadans en forma de 'stoplab'.

Enguany, l'escudella es farà com és habitual a la plaça de l’Església del Pas de la Casa i a la plaça de Sant Miquel d’Encamp els dies 17 i 22 de gener respectivament. A més, hi haurà racions d’escudella aptes per a celíacs.

Al Pas de la Casa, l’escudellada començarà a les 13.30 hores i hi haurà un espai amb taules disponibles per a qui es vulgui menjar el seu plat a la mateixa plaça.

A Encamp, la festivitat s’iniciarà a les 13 hores amb 'Els Encants', on els manadors del comú, juntament amb el mossèn de la parròquia, subhastaran coques, bulls, embotits, peus de porc i d’altres productes. Com cada any, la recaptació anirà destinada a obres benèfiques a través de la rectoria comunal.

A les 13.30 hores, es començarà a repartir l’escudella i també hi haurà la possibilitat de degustar l’àpat a les taules que hi haurà disponibles a la plaça.

Els plats commemoratius es poden adquirir a partir d'aquest dimecres

D'altra banda, el comú d'Encamp informa que els plats commemoratius de l’escudella de Sant Antoni 2023 reten homenatge a l’Església de Sant Jaume dels Cortals i es podran adquirir a partir d'aquest dimecres, 11 de gener, a les oficines de Turisme o a la Valireta. El preu és de 8 euros i també es podran comprar el mateix dia de l’escudellada a la plaça.