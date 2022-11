Escaldes destina més de 300.000 euros a canviar enllumenat públic

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dilluns un crèdit extraordinari per valor de 311.000 euros per canviar un total de 540 lluminàries de l'enllumenat públic per fer-les més eficients. El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha posat en relleu que aquesta renovació entra dins el compromís de rebaixa del consum energètic i tenint en compte que canviar tot l'enllumenat que encara no funciona amb led podria suposar per a les arques del comú uns 800.000 euros, s'ha decidit "començar a canviar" ja aquest any alguns d'aquests llums, ja que es compta amb els diners per fer-ho. Així s'ha aprovat en una sessió de consell de comú en què també s'han tancat els comptes del tercer trimestre de l'any amb un superàvit de 8,9 milions i en la qual majoria i oposició s'han mostrat d'acord en la compra d'una parcel·la a l'entrada de la vall del Madriu per valor de 78.000 euros.