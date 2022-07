Escaldes dona el tret de sortida a cinc dies de festa major

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany ha donat aquest divendres el tret de sortida a cinc dies de festa major, una celebració que aquest any recupera la normalitat després de la pandèmia i que s'allarga un dia més. La gran trabucada i la cercavila a càrrec de ZeBRASS Marching Band, el pubillatge i els trabucaires, han servit per iniciar els actes festius i tot seguit s'ha inaugurat el mercat al passeig de l'Arnaldeta de Caboet així com les 'foodtrucks' del carrer dels Veedors. També a les set s'ha celebrat una de les novetats d'aquesta festa, el tast de vins al parc de la Mola. L'hamburguesada i Dj Montalvo seran els encarregats de cloure el primer dia d'actes.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que ha estat acompanyada del menor i altres consellers en el tret de sortida a la festa ha manifestat que "s'ha treballat [el programa] amb activitats realment per a tots els gustos i edats" i, que, per tant, esperen "la màxima participació". En aquest sentit, ha assenyalat que algunes de les que poden tenir més afluència són els concerts ja que "sobretot els joves" tenen "moltes ganes de festa" i el fet que la celebració no coincideixi, com altres anys, amb la festa major de Sant Julià de Lòria pot fer que la participació sigui molt elevada.

A més, la cònsol ha remarcat que es recuperi la normalitat després dels anys de pandèmia i que la gent tingui ganes de passar-s'ho bé. Gili també ha valorat que des de la Unió Proturisme es va proposar allargar la festa un dia més i que des del comú es va considerar una "bona proposta". Quant als focs artificials que han de cloure la festa, ha destacat que s'està a l'expectativa i que si les temperatures continuen sent altes tot indica que s'hauran de suspendre si bé ha fet notar que a Escaldes-Engordany, a diferència d'altres indrets, els focs es llencen en zona urbana i lluny de boscos. Tot i així ha manifestat que malgrat que siguin "per a molta gent importants perquè és el colofó" a la festa "no es farà cap cosa que no toqui" i se seguiran fil per randa les recomanacions de Protecció Civil.

Aquest dissabte la festa començarà a les deu del matí amb una altra de les novetats del programa d'aquest any, el torneig de pàdel. Entre les cinc i les vuit de la tarda els més petits podran gaudir dels inflables i a un quart de set tindrà lloc la festa de l'escuma. A les set, podran veure els personatges de Disney als Veedors, una altra de les novetats. A les set, també, tindrà lloc l'exhibició de taekwondo a la plaça Coprínceps. A les onze arribarà la música amb Los 40Classic On the road, amb Josep Bartomeus i Edu Naranjo a l'aparcament dels Veedors.

La festa s'allargarà fins dimarts que ve, dia de Santa Anna, quan un dels plats forts serà precisament la tradicional ballada protagonitzada per l'Esbart Santa Anna.