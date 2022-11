Escaldes estalviarà un 65% en llums de Nadal

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany reduirà en un 65% les llums de Nadal. Ho ha manifestat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica, Meritxell Massoni, qui ha lamentat que "malauradament" hi haurà zones de la parròquia que no tindran enllumenat festiu, però ha incidit en el fet que és una "obligació moral" emprendre aquesta mesura i, per tant, fer aquest "esforç". Així doncs, les llums es limitaran a l'avinguda Carlemany i travesseres; avinguda de les Escoles, un tram de Fiter i Rossell, el Pessebre, Josep Viladomat, Copríncep de Gaulle, Fener i la plaça Coprínceps. Els indrets escaldencs que no tindran il·luminació seran les urbanitzacions, l'entrada a la parròquia i els camins, que fins ara estaven comptaven amb decoració lluminosa, tal com ha recordat Massoni.

D'altra banda, en relació amb les activitats que la corporació ha organitzat per celebrar la festivitat nadalenca, el conseller de Cultura i la cap del departament, Valentí Closa i Anna Garcia, han explicat que el tret de sortida es donarà el 25 d'aquest mes, amb l'encesa de llums i un espectacle itinerant que sortirà del carrer de la Unió per arribar a la plaça Coprínceps. L'1 de desembre s'iniciarà el Sabors d'advent, la continuació del Sabors d'hivern i de Nadal que s'ha fet en edicions anteriors.

Els visitants podran gaudir cada tarda al parc de la Mola, fins a l'11 de desembre, de gastronomia amb restauradors de la parròquia, música amb artistes del país i també un petit mercat amb el qual "no pretenem competir amb altres sinó ser complementaris a la filosofia del Sabors d'advent", ha destacat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica. Així, hi haurà entre sis i set casetes que cada dos o tres dies canviaran i on s'oferiran productes artesanals. La novetat d'aquest any és que s'instal·larà una paradeta en la qual ciutadans de la parròquia podran oferir productes nadalencs de decoració de segona mà. Per poder-hi participar caldrà fer la inscripció al departament de Cultura del comú.

Precisament des del departament de Cultura s'han previst "quatre actes importants", tal com ha indicat Closa. Així, dissabte 3 de desembre els més petits podran gaudir a la biblioteca de la proposta 'Una maleta de contes'. I també per als més menuts s'ha previst el 17 de desembre un taller de coreografia nadalenca. Els plats forts seran un concert de gòspel el 9 de desembre i 'El Trencanous' el dia 13 de desembre. Closa ha destacat que el concert anirà a càrrec d'un grup "molt potent", els Black Heritage Choir, que portaran a l'escenari del Prat del Roure 'Amazing Grace', per celebrar el 50è aniversari de la gravació d'aquest treball de Franklin, un dels "més macos de la música popular del segle XX", tal com ha destacat Garcia.

El fet que es faci en ple pont de la Puríssima ha de servir perquè aquest espectacle tingui "molt ressò", tant entre els residents com entre els turistes. A més, Closa ha incidit en el fet que tant per a aquest espectacle com per al 'Trencanous' s'aposta per uns preus molt populars: 10 euros el concert i 15 el ballet, ja que es vol potenciar "la premissa d'oferir cultural de la màxima qualitat a un preu assequible". I sobre el ballet cal destacar que es tracta d'una proposta "no convencional" del Ballet de Barcelona, inspirat en el modernisme català, i que s'ha pensat perquè les famílies en puguin gaudir. Serà el 13 de desembre a les 19.30 hores al Prat del Roure i l'entrada serà gratuïta per als menors de deu anys. Amb aquesta aposta, han destacat tant Closa com Garcia, es posa Escaldes-Engordany "al mapa europeu", ja que moltes ciutats europees ofereixen aquest espectacle en dates nadalenques.

Altres actes que es duran a terme serà l'arribada del pare Noel a la plaça Coprínceps el 24 de desembre a les cinc de la tarda; la missa del gall el mateix 24 a les dotze de la nit; la cavalcada del patge reial el 4 de gener i la cavalcada de reis conjunta amb Andorra la Vella, l'endemà.