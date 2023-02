Escaldes posarà plaques solars al Prat Gran

Escaldes-EngordanyL'estudi sobre l'eficiència del pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany conclou que l'edifici té un gran potencial per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. És per aquest motiu que des del comú escaldenc es planteja començar ja aquest any a fer accions per deixar aquest projecte "encaminat" perquè pugui veure la llum el 2024. Així ho ha posat en relleu la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, que ha destacat que algunes de les conclusions del document, i que apunten més a qüestions de gestió de la instal·lació, ja s'han començat a posar en marxa perquè es tractava de qüestions de "fàcil implementació". A banda d'impulsar el projecte per instal·lar plaques, un altre dels objectius és connectar aquest edifici a la xarxa de calor que està desplegant FEDA Ecoterm. El càlcul és que la instal·lació de les plaques pugui tenir un cost de 300.000 euros (o una mica superior ara com ara), amb la qual cosa Vendrell ha defensat el benefici econòmic, però també mediambiental, d'aquesta aposta.

Cal recordar que aquest estudi sobre el Prat Gran s'emmarca en el projecte Coleopter, finançat pel Programa Interreg Sudoe. Tal com ha remarcat el coordinador de sostenibilitat d'Andorra Recerca+Innovació (ARI), Oriol Travesset, aquest document ha anat més enllà d'una simple auditoria d'eficiència energètica ja que ha estat un "procés participatiu en què els usuaris han pogut dir la seva i aportar solucions". En aquest sentit, subratlla que s'ha anat més enllà "d'una perspectiva tècnica" i les propostes han estat "validades pels usuaris". L'expert ha advocat perquè aquesta metodologia sigui exportable a d'altres projectes similars.

Entre les conclusions hi ha que prop del 80% de la coberta, és a dir 1.207 m2, té la suficient irradiació per a poder col·locar-hi panells fotovoltaics. Això correspondria a una instal·lació de 670 panells, amb una potència de 154,4 kWp i una generació de 294 MWh/any. Exceptuant els mesos de novembre, desembre i gener, el pavelló seria autosuficient des del punt de vista elèctric i fins i tot seria un aportador net d'electricitat a la xarxa, ha subratllat Travesset. Si a l'aposta per aquesta energia renovable s'hi afegeix la connexió a la xarxa de calor de FEDA, que s'hauria de poder fer "en breu", en paraules de Vendrell, l'edifici podria ser "autosuficient".

La consellera de Medi Ambient ha destacat, quant als terminis per veure fet realitat la coberta amb plaques fotovoltaiques, que cal pensar que "l'administració som lents", ja que cal complir uns temps per convocar els concursos, però també ha recordat que és "normal per transparència política". I quant al cost, ha destacat que si ara com ara entre energia elèctrica i fòssil l'edifici gasta uns 100.000 euros a l'any (amb dades del 2021 que ara poden ser superiors) fer una inversió de 300.000 euros (o superior tenint en compte l'increment de costos de la construcció) pot ser ser "positiva per a les finances comunals" i també per "limitar la combustió d'energia fòssil i les emissions de CO2 a l'atmosfera".

Tal com s'ha posat en relleu a la presentació, algunes mesures són de fàcil aplicació, com per exemple, abaixar la temperatura de la pista, que estava a 20 graus. Que el termòmetre estigui dos graus per sota suposa un estalvi del 10% del gasoil que necessita l'edifici i que es quantifica en 75.000 litres a l'any. Altres mesures posades sobre la taula han estat instal·lar vinils per evitar enlluernaments a la pista o fer que la seva utilització sigui inferior i es passi de dues hores a una i mitja.

Durant la jornada de treball organitzada aquest dimarts ha intervingut, també, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ha declarat que es tracta d'un projecte que s'inscriu en la feina que es fa Andorra. Així ha remarcat l'aposta del Principat per la recerca i la innovació com a element fonamental en l'estratègia del canvi. A més, tant la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, com Calvó han destacat la importància del procés participatiu que s'ha aplicat en aquest projecte.