Escuma, colors i jocs per engrescar als més petits a Encamp

EncampLa Festa Major d'Encamp continua al llarg del cap de setmana i aquest diumenge a la tarda ha estat el torn de les activitats per als més petits i les famílies amb la celebració de la festa de l'escuma Holi, una iniciativa que ha aplegat més d'una cinquantena de nens i nenes i les seves famílies. Els infants també han pogut gaudir d'inflables i jocs aquàtics per a totes les edats. Les activitats en el marc de la Festa Major no s'aturen i la gresca continua al vespre amb el sopar del jovent, el grup de versions Aguateques i la discomòbil a càrrec de DJ Moncho i Mireia DG.

Dilluns se celebrarà el tradicional Rally Sorpresa 'Spartan SorpRace' arreu de la parròquia i la festa de l'escuma a l'estil Holi. Al vespre també hi haurà l'actuació musical del DJ Animal Show i la festa la clourà DJ Moncho. Finalment, dimarts es durà a terme la tradicional missa de Sant Roc i el reconeixement als padrins de la parròquia i es tancarà la celebració amb un castell de focs artificials.