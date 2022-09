Inscripcions obertes a l'espai d'art i l'escola de música d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany obre dilluns les inscripcions a l’espai d’art i l’escola de música, activitats artístiques que s’imparteixen a l’edifici de la Llanterna. Les matriculacions per a les classes d’infants i d’adults es poden fer al servei de tràmits del comú. L’inici de curs serà el dilluns 19 de setembre. Segons informen des de la corporació, de la mateixa manera que els darrers anys, per facilitar l’accés fins al centre social i recreatiu de Fiter i Rossell, els infants disposaran d’un bus llançadora gratuït a partir del mes d’octubre amb sortides des del Parc de la Mola a les 17.15 hores, 17.45, 18.15 i 18.45, i des de Fiter i Rossell a les 17.30, 18, 18.30, i 19.

Pel que fa a l’oferta formativa, l’espai d’art disposa de classes d’arts plàstiques per a infants. Els horaris són els dilluns de 17.30 a 19 hores; els dimecres de 17.30 a 19 hores; i els dijous de 17.30 a 19 hores. El preu per trimestre és de 63,70 euros. Quant a les tècniques d’art per a adults, s’ofereixen classes de pintura i modelatge. Els horaris són els dimarts de 16 a 20.30 hores; els dimecres de 10.30 a 13 hores; i els dijous de 10.30 a 13 hores o de 15 a 17.30 hores.

Escola de música

En el cas de l’escola de música, s’imparteixen dos instruments, piano i guitarra, amb classes adreçades a totes les edats. Per als infants hi ha diferents nivells, de 4 a 5 anys hi ha la introducció a la música. Es tracta de 45 minuts a la setmana d’introducció a la música mitjançant el llenguatge musical amb activitats lúdiques i jocs. El preu mensual és de 35,40 euros. Els infants de 6 a 7 anys poden accedir a iniciació a la música, que s'imparteix una hora a la setmana mitjançant el llenguatge musical i 30 minuts de guitarra o piano en parelles. El preu mensual és de 55,60 euros.

Per als infants de 8 a 10 anys s’ofereix una hora a la setmana de llenguatge musical i 30 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. El preu mensual de guitarra en parelles és de 60,65 euros el primer any (30 minuts) i de 70,75 euros el segon any (45 minuts). Pel que fa el preu mensual de guitarra individual i el de piano és de 80,90 euros.

En el cas dels infants d’11 a 13 anys, tenen 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. Els preus són els mateixos que per al nivell anterior. A l’últim, per als infants de 14 a 18 anys s’ofereixen classes de 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual també amb els mateixos preus.

Per als adults s’ofereixen classes de guitarra en parelles d’una hora a la setmana, amb llenguatge musical aplicat a l’instrument. El preu mensual és de 80,90 euros.

Taller tèxtil i de vidre

Escaldes també ofereix el taller tèxtil i de vidre. L’activitat té lloc al passeig del Valira, s/n (Caldea). Per a les persones adultes, les classes de macramé, tapís, teixit i punta al coixí tenen un preu per trimestre de 76,85 euros (1h 30 per setmana), 141,55 euros (3h per setmana), 210,30 euros (4h 30 per setmana), i 274 euros (6 h per setmana). Per al taller de vidre el preu és de 118,30 euros (1h 30 per setmana), 232,55 euros (3h per setmana), i 314,40 euros (4h 30 per setmana).

El taller tèxtil i de vidre també programa classes d’iniciació a la tècnica del tapís i el macramé per a joves de 8 a 17 anys. Tenen lloc els dimecres 18 a 19.30 hores, i el preu per trimestre és de 57,65 euros. Les inscripcions estan obertes al Taller Tèxtil i de Vidre d’Escaldes-Engordany. Per més informació es pot trucar al 890 890.