L'Alpha Space convertirà el Prat del Roure en un parc de neu

Escaldes-EngordanyL'Alpha Space fa aquest any "un cop de puny sobre la taula" i aposta per "apropar" el món de la neu al centre d'Escaldes-Engordany. D'aquesta manera, el 18 de febrer el Prat del Roure esdevindrà un parc de neu on es podrà viure l'experiència de l'espectacle de la neu acompanyat de propostes musicals i artístiques, a més d'estands de diferents entitats i establiments i restauració. El festival d'activitats urbanes alternatives aposta, per tant, per "trencar la pana" i fer una proposta "que no s'havia fet mai" a les parròquies centrals, tal com ha destacat el conseller de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Joao Lima. Així, es construirà una "rèplica" d'un famós parc de neu de Salt Lake City, del qual es reproduiran les baranes, tal com ha explicat la coordinadora del festival, Suray Fernández. I tot amb neu natural.

La cita, que arriba a la quarta edició, es trasllada a l'hivern i oferirà un concurs de 'freestyle' en el qual es podran donar cita 60 inscrits, que podran mostrar la seva destresa al parc de neu que es muntarà al Prat del Roure. Les inscripcions ja estan obertes i es podran tramitar fins al 8 de febrer. La neu serà natural i es portarà des de Grau Roig, i precisament per mantenir-la en condicions s'aposta per limitar la participació en la xifra abans esmentada. A banda, s'oferirà un 'snow-scape', que servirà perquè qui ho desitgi (i sense límit d'edat) pugui iniciar-se en aquest món.

A banda, durant la jornada, que arrencarà a les dotze del migdia i s'allargarà fins a les deu de la nit, s'oferiran actuacions musicals i propostes artístiques com la confecció d'un grafit. S'espera la participació d'artistes i esportistes de nivell que des del comú s'aniran anunciant abans de la data de celebració. Tot per configurar un "espectacle durant tot el dia" que sigui "innovador i trencador", tal com ha reivindicat Lima.

A més, a la zona del carrer dels Veedors hi haurà instal·lats estands d'entitats i establiments que donen suport a la cita, que "eleva el nivell a un nou límit". El festival està especialment pensat per a joves d'entre els 16 i els 35 anys i vol ser un punt de trobada entre el col·lectiu i també entre els joves i l'Espai Jovent escaldenc. A més, hi haurà una zona de restauració en la que s'oferiran begudes i menjar.

Pel que fa a la música, cal destacar que es podrà viure un aglomerat d'altaveus que potencia encara més la qualitat dels diferents estils musicals que es podran escoltar com reggae, techno o hip-hop.