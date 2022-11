L’associació de l'ordre de les Palmes Acadèmiques visita el comú d'Encamp

EncampEls cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han rebut aquest divendres al matí la delegació andorrana de l’Associació de l’ordre de les palmes acadèmiques (Amopa), formada per uns 25 assistents, que durant tot el dia desenvoluparan una visita cultural a la parròquia d’Encamp.

La primera trobada ha estat la recepció al comú d’Encamp per part dels cònsols, que han donat la benvinguda a l’entitat i s’han interessat per les accions que duu a terme.

El cònsol menor els ha dirigit unes paraules d'acollida i ha lloat la "dedicació de tots els membres de l’associació que s’han dedicat a una professió tan destacable, com és l'ensenyament. Molts d’ells, durant gairebé tota la seva vida".

Al seu torn, el president de l’associació, Albert Rossa, ha agraït al comú la seva col·laboració i ha explicat que aquesta visita ja venia programada de l’any passat, però no es va poder dur a terme per la pandèmia. A més, ha destacat "el paper conjunt que tenen els comuns" per vetllar pel benestar de la societat, fent èmfasi en "l’educació".

Segons informen des del comú, la jornada continuarà durant tot el dia amb dues visites a edificis emblemàtics de la parròquia, a Ràdio Andorra, actual seu del ministeri de Turisme, i a l’antic hotel Rosaleda i actual seu del ministeri de Cultura, en col·laboració amb els dos ministeris. El dia finalitzarà amb una visita guiada al museu etnogràfic Casa Cristo i als nous murals de la Mosquera.

Amopa és una associació que té com a finalitat la defensa de l’ensenyament francès i la promoció de la cultura en general. Per aquest motiu, organitza diverses activitats i agrupa les persones distingides amb la insígnia de les palmes acadèmiques que atorga l’estat francès a professors, autoritats o altres persones que es distingeixen per la promoció de la cultura francesa al món. Les palmes acadèmiques són un dels títols civils honorífics més importants per a la societat gal·la, creats per Napoleó I l’any 1808, que s’atorguen a estrangers i residents que viuen fora de França i que contribueixen a l’expansió de la seva cultura arreu del món. Amopa es va crear a Andorra l’any 1993 i compta actualment amb una seixantena de membres.