Marsol aposta, en un futur, per un nou vial a la capital

Andorra la VellaLa cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qüestionada per les retencions que s'han viscut al llarg del cap de setmana a la capital i arreu del país a causa de la celebració de l'IRONMAN 70.3, ha manifestat que, en vista a un futur no molt llunyà, és necessari la creació d'un altre vial per replantejar la circulació a la parròquia. D'aquesta manera, ha acceptat que en alguns moments la xarxa viària de la capital es col·lapsa amb un gran volum de vehicles, per la qual considera necessari un replantejament dels hàbits, "començar a caminar més", però, tot i això, "crec que és necessari un altre vial".

Segons ha indicat, aquest es podria situar als entorns de la borda Nova i darrere de l'estadi comunal, ja que el vial existent té una continuïtat, i ha de ser el "pulmó d'Andorra la Vella" per desenvolupar la parròquia cap a la zona de l'Obac. Així doncs, ha apuntat que la circulació actual pel carrer Prat de la Creu, en un futur, s'hauria de traslladar a l'avinguda Tarragona i la d'aquesta via cap al nou vial, que suposarà un alleugeriment del trànsit. Marsol ha reiterat que, per molt que la ciutadania canviï d'hàbits i deixi d'utilitzar massivament els vehicles particulars, "la gent i els turistes encara continuen arribant al país en cotxe".

D'altra banda, per l'impacte que poden tenir les futures fonts a la plaça de la Rotonda, la mandatària ha comentat que el comú de la capital aposta per aquesta mena d'instal·lacions i infraestructures per donar un impuls al turisme comercial, el qual ha viscut una davalla considerable pel canvi de model del sector. D'aquesta manera, ha indicat que, tot i que fins al moment els turistes venien al país a comprar i després aprofitaven per visitar alguna cosa, "ara els hi hem de donar atractius perquè vinguin i posteriorment comprin als nostres comerços".

El telefèric del pic del Carroi, ajornat 'sine die'

La cònsol, preguntada per la continuïtat del projecte del telefèric del pic de Carroi, ha exposat que, a hores d'ara, la iniciativa està "bastant ajornada", tot i que no s'hagi descartat en cap moment la infraestructura. Marsol ha refermat que creu en el potencial del giny i considera que, si no el pot tirar endavant la corporació actual, la següent ho hauria de fer. Tanmateix, ha destacat que les empreses que es dediquen a construir aquestes instal·lacions han tingut complicacions a causa de la pandèmia i l'encariment dels materials de construcció, un fet que provoca un canvi de plantejament en el projecte inicial, el qual es preveia que fos finançat, completament, amb inversió privada, perquè l'administració pública també hi tingui un pes.