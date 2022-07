Marsol celebra que Escaldes vulgui parlar dels límits territorials al Madriu

Andorra la Vella"Nosaltres estem contents que la proposta que vam fer, ells la vegin bé", ha manifestat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, després que aquest dimarts al vespre, el comú d'Escaldes-Engordany anunciés que acceptava parlar sobre els límits territorials entre les dues parròquies. Concretament, a principis d'aquesta setmana, Marsol va anunciar que volia plantejar que la zona d'administració única de la vall del Madriu-Perafita-Claror es dividís tenint en compte els límits actuals entre els dos territoris. "És de sentit comú", ha expressat, remarcant que creu que no hi ha d'haver cap problema. "La feina es va fer l'any 1988, quan ja es van marcar els límits d'administració única", i a ara "difícilment, uns o altres anirem a demanar que es modifiquin gaire o gens", ja que fins ara cada comú ho ha administrat perfectament sense cap problema, ha indicat. "Ja és hora que superem una part més de l'indivís", ha emfasitzat.

Tot i així, el comú de la capital encara no ha tingut cap comunicació oficial amb la corporació escaldenca. Tal com ha explicat la cònsol de la capital, primer de tot ho vol parlar amb els membres del comú i després també traslladar-ho a la ciutadania en una reunió de poble. "Hi ha molts ciutadans molt sensibilitzats amb aquest tema i ho volem explicar molt bé", ha comentat, puntualitzant que és un aspecte molt tècnic i complex. "A mi em toca defensar la legalitat", ha reiterat Marsol. En aquest sentit, considera que l'any 1988 el comú d'Andorra la Vella ja va ser molt generós amb la manera que es va fer aquesta divisió d'administracions úniques i està clar que "no tornarem enrere dels nostres propis actes".