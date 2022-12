Marsol defensa la impossibilitat de pagar amb monedes els parquímetres perquè "gairebé tothom té targeta"

Andorra la VellaLes queixes de diferents persones perquè en els parquímetres d'Andorra la Vella només es pot pagar amb targeta de crèdit no farà canviar el posicionament del comú respecte a aquest sistema. Conxita Marsol ha explicat que en moltes ciutats com Barcelona ja només es pot pagar amb targeta de rèdit els parquímetres i que mantindran aquesta política perquè "actualment gairebé tothom té targeta i la majoria de coses es paguen amb aquest sistema". I ha recordat que encara que hi ha gent que no porta la targeta damunt sí que té telèfon mòbil i es pot portar el sistema de pagament dins de l'aparell.

Les queixes perquè no es pugui pagar amb monedes han vingut especialment per part de gent gran que prefereix aquest sistema o que no té targeta de crèdit. Marsol ha comentat que s'estan plantejant que es puguin pagar els parquímetres amb les targetes d'aparcament dels pàrquings públics que es coneixen com a PK. Respecte a la gent gran, la cònsol major ha comentat que els agents de circulació els ajuden quan tenen problemes d'aquest tipus. En relació amb l'alçada dels parquímetres que també ha generat queixes per part de gent amb cadires de rodes ha comentat que les persones amb diversitat funcional estan exemptes d'abonar el pagament de les zones d'aparcament. Marsol ha destacat, en una entrevista als Matins de Ràdio Nacional, que els parquímetres estan homologats pel seu funcionament en l'àmbit internacional.