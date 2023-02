Marsol plega del comú i dilluns entregarà la carta de dimissió

Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha fet oficial aquest divendres la seva dimissió al capdavant del comú de la capital per concórrer a les eleccions generals a les llistes de Demòcrates. Després d'expressar els agraïments cap als consellers de comú amb els quals ha treballat durant els dos mandats, Marsol ha manifestat que marxa "amb el cor encongit", però amb la satisfacció d'haver fet una bona feina i deixant la parròquia "en bones mans". Així mateix, ha anunciat que dilluns entregarà al cònsol menor, David Astrié, la seva carta de dimissió.

Per tant, a partir de dilluns tot sembla indicar que seran David Astrié, com a cònsol major, i Miquel Canturri, com a menor, els que conformaran el consolat. Així ho defensa Marsol, que considera que rebran el "suport dels companys". Ha defensat que estan "preparats" per assumir aquest repte i creu que "el més normal" és que rebin l'aval de la resta de consellers. D'aquesta manera, Astrié arribarà a ser cònsol major després d'acompanyar aquests darrers tres anys Marsol com a menor i Canturri repetirà com a menor, ja que ja ho va ser en el mandat anterior quan Marc Pons va marxar, precisament, per integrar les llistes demòcrates.

Visiblement emocionada, Marsol ha anunciat en acabar el consell de comú que dilluns a les nou del matí lliurarà la carta de dimissió al cònsol menor a efectes "d'incorporar-se a una llista" que no ha volgut desvetllar si serà la nacional o la territorial. Ha destacat que "no vol llocs còmodes" i que si participa en la contesa electoral és per "lluitar pel que crec" i que, per tant, si ha de ser a la territorial "hi aniré i si és a la nacional hi aniré perquè hi crec". I també ha manifestat que aquesta participació hi serà tant si s'arriba a un acord amb Liberals com si no.

En el seu comiat la fins ara cònsol major ha volgut fer balanç de la feina feta durant aquests darrers set anys al capdavant del comú i ha remarcat que és "molt positiu" perquè considera que s'ha tornat "l'orgull" a la parròquia. "Crec que hem transformat la parròquia d'Andorra la Vella", ha defensat, i ha volgut citar alguns exemples com l'avinguda Meritxell, les millores a Santa Coloma o el Poblet de Nadal. També ha tingut unes paraules d'agraïment als companys que durant aquests set anys l'han acompanyat i per al personal del comú i ha subratllat el treball que s'ha dut a terme. En aquest sentit, ha defensat que ella "no ha escatimat hores" i que malgrat que marxa amb tristesa creu que comença una nova etapa en la qual es veu "amb força, ganes i competències" per assumir un nou repte i per "continuar treballant per Andorra la Vella i pel país". "Em sap greu marxar", ha reconegut, tot assenyalant que a la vida "són etapes" i ara li toca afrontar-ne una de nova. Entre els moments més amargs d'aquests set anys ha assenyalat l'incendi dels Serradells durant el primer mandat i la pandèmia en el segon i ha conclòs que per a ella també és una satisfacció veure que el centre esportiu està totalment reconstruït després d'haver-se cremat.

Des de l'oposició el conseller Sergi González ha destacat que es volia "quedar" amb el "darrer discurs" de la cònsol on ha esmentat que "tots volen el millor per a la parròquia". Lamenta, però, que s'hagi "menystingut" l'oposició i que la convivència hagi estat "nefasta". En aquest sentit, ha destacat que si bé s'han fet coses "molt interessants" per a la parròquia el "dia a dia" no hagi estat tan positiu. I ha desitjat sort a Marsol i que el nou consolat tingui un "tarannà diferent envers la minoria".