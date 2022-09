Més d'un centenar de participants al Fitness al carrer d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl Fitness al carrer, una de les activitats organitzades pel departament d’Esports del comú d’Escaldes-Engordany durant l’estiu, va finalitzar aquest dimecres amb una sessió de 'gipsy dance'. Enguany s’han organitzat nou activitats durant els dimecres de juliol i agost i s’han registrat prop de 120 participants, informa el comú.

Totes les activitats programades s’han fet a l’aire lliure, al camp de futbol 7 del Prat del Roure (a excepció dels dies de pluja, que han tingut lloc al pavelló del Prat Gran), i han estat amb accés lliure i gratuïtes.

Tal com destaquen des de la corporació comunal, l’acceptació per part dels participants en l’edició d’aquest any ha estat "molt bona". Això es deu "al gran ventall d’activitats que s’han organitzat" (des de ioga fins a zumba per a infants passant per 'line dance'). A més, aquestes activitats estaven adreçades a tots els públics, fet que ha provocat que tant gent gran com adults i infants hi hagin participat.

L’objectiu de Fitness al carrer és dinamitzar els dimecres dels mesos d’estiu a través d’activitats que ajudin a fomentar l’estil de vida saludable entre la població.