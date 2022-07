Millora de les voravies del coll d'Ordino i de la Cortinada

OrdinoEl comú d'Ordino té previst reparar diverses voravies de la parròquia. Per aquest motiu, la corporació va llençar un concurs públic per a la realització dels treballs que va sortir publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Les obres afectaran la carretera del coll d'Ordino i el camí vell i el carrer del Solà ubicats al poble de la Cortinada.

Segons informa la corporació, el projecte consisteix a asfaltar les voravies que es troben en mal estat. La durada prevista dels treballs serà de quatre setmanes i el pressupost estimat del comú per les obres és de 51.665,93 euros. Cal recordar que durant aquest any el comú també ha arreglat el paviment del nucli antic del poble d'Ordino, on es van reparar les voravies i pedres d'algun carrer.