Ordino ajusta el traçat del vial d'accés a Grifols per reduir-ne l'impacte

OrdinoEl comú d'Ordino ha donat aquest dijous llum verda de manera provisional a la modificació del pla d'urbanisme per ajustar el traçat d'una part del vial de la desviació del poble. Tal com ha explicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, aquesta modificació permetrà que l'accés previst a la parcel·la del prat de la Farga, on s'ha de bastir el laboratori de Grifols, no tingui tant "impacte" com en el projecte que es preveia inicialment. Mortés ha recordat que es feia un "viaducte molt important, amb un impacte importantíssim" i que les negociacions amb el Govern van permetre reconduir el projecte.

Aquest canvi ha comptat amb el vot favorable de majoria i oposicions i el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha justificat el vot favorable "no perquè doni accés" a la parcel·la del laboratori de Grifols sinó perquè aquest projecte forma part del futur vial que ha d'anar per fora d'Ordino.

Tant Dolsa com Mortés també han estat qüestionats pels mitjans de comunicació després de la celebració del consell de comú sobre l'inici de les obres d'aquest vial. I és que cal recordar que aquesta setmana la consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha denunciat que els treballs han començat sense que la Batllia s'hagi pronunciat sobre el futur del projecte. Dolsa ha manifestat que ha vist unes obres que no sap "massa el que són, ja que fa la sensació que s'estigués ampliant el pont" i ha recordat que no ho ha demanat al comú perquè és un treball que depèn del Govern. Al seu torn, Mortés ha concretat que es tracta de les obres de remodelació del pont actual i que formen part del vial d'accés a la parcel·la. La resta de treballs "aniran tirant endavant", ha concretat Mortés.

Precisament sobre el projecte de Grifols s'ha tornat a pronunciar Dolsa, que ha anunciat que la plataforma té prevista una trobada la setmana que ve en la qual s'haurien de concretar accions "per arribar on sigui possible". Ha reiterat que el projecte no aporta res al país i que a més és perillós. A més ha insistit en la proposta de tenir un "cara a cara" amb l'exministre de Salut Joan Martínez Benazet perquè "expliqui les benaurances d'aquest projecte, que no en té cap" i Dolsa el pugui rebatre. Ha lamentat, novament, que el projecte és "una bestiesa" i que qui ha de donar la cara és Benazet, ja que va ser ell "qui ens ha posat en aquest embolic". Al seu torn, Mortés ha tornat a defensar que la decisió del Govern és "fonamentada" i que a "ningú" li pot passar pel cap que es faci un laboratori "sense respectar totes les normatives" escaients. Així, ha reiterat que els "ciutadans poden estar tranquils, ja que la feina s'ha fet com cal".