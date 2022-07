Ordino aprova la modificació del POUP per unanimitat amb els retrets de la minoria

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat per unanimitat, en una sessió de consell extraordinària, les modificacions del Pla d'ordenació i urbanisme (POUP) que aquest dilluns al vespre, els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, van presentar en una reunió de poble. Tot i que tots els consellers han votat a favor, tant el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, com la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, s'han mostrat una mica crítics reconeixent que aquesta mesura arriba tard.

En aquesta línia, Dolsa ha manifestat que no s'hauria d'haver arribat fins aquí, remarcant que "si el desembre del 2019 no s'hagués aprovat el POUP, això no hagués passat i no caldrien ara aquestes presses". Tal com ha indicat, aleshores no era el moment d'aprovar el POUP sinó de mirar-ho tot més detalladament perquè no passés el que ha passat ara. "No s'hauria d'haver aprovat i a Ordino no s'hauria disparat la construcció com ha passat", ha reiterat, afegint que a partir d'ara, des del seu partit, ajudaran en tot el que faci falta pel futur nou pla d'urbanisme. Per la seva banda, Tudó ha celebrat que s'hagi aprovat aquesta modificació, però ha recordat que el 2019 ja va demanar a la majoria que esperessin el nou mandat per aprovar el POUP. Així, creu que s'ha arribat tard perquè ja "hi ha molts projectes que no podrem tirar enrere i això quedarà", però sí que ajudarà a frenar els futurs projectes i posar ordre.

Per la banda de la majoria, Mortés ha manifestat que han fet la feina quan tocava. "Hem pres les decisions en base criteris objectius" segons els resultats dels estudis de creixement urbanístic i de recursos. "Fins a l'any 2019 no hi havia cap tipus de construcció a la parròquia i ningú s'hauria pensat que en aquests dos anys, i amb la pandèmia, hi hauria aquest creixement a la parròquia i al país", ha indicat. En aquest sentit, el cònsol ha remarcat la importància de limitar l'edificabilitat pel creixement sostenible de la parròquia. A més, Mortés ha reconegut que per tranquil·litzar a molts propietaris pel fet de poder construir menys, van fer alguna trobada amb ells i se'ls va informar prèviament de la solució que la corporació s'estava plantejant.

La modificació que la corporació ha aprovat aquest dimarts, ha de ser ratificada pel Govern i després tornar a ser aprovada en sessió de consell de comú. Pel que fa a les modificacions, la primera d'aquestes accions serà la modificació de l'article 87 (apartats 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 i 14 i incorporació del punt 18, i dels croquis 1, 2 i 3) de les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d'edificis. Més concretament, en els apartats 4, 5 i 6 es proposa reduir l'ocupació de la parcel·la per tal d'esponjar més les edificacions augmentant l'espai verd urbà. Així doncs, es busca lluitar contra el canvi climàtic, millorar la qualitat ambiental, fomentar el drenatge de sòls, garantir ecosistemes, afavorir la perspectiva paisatgística de l'entorn i reduir la densitat edificada en coherència amb la tradició arquitectònica dels paratges de muntanya. També s'elimina l'excepció dels consolidats de gestió directa igualant els paràmetres de l'ordinació en tota la zona.

En els apartats 7 i 8 es redueix la dimensió màxima de l'edificació en ambdues zones per tal d'aconseguir una volumetria més integrada al paisatge de muntanya. En l'apartat 10 s'elimina l'excepció del consolidat de gestió directa per tal d'igualar els paràmetres de la zona. En els apartats 13 i 14 es redueix l'alçada màxima per a una millor integració de l'entorn, per reduir la densitat edificada i per apropar la volumetria a la tipologia de muntanya. El punt 18 s'afegeix per tal de garantir el patrimoni immoble i vetllar per la seguretat jurídica de les edificacions atorgades anteriorment.

Tot i aquestes modificacions, des d'Ordino consideren que seguiran sent la parròquia més atractiva urbanísticament vist el creixement descontrolat de la construcció que està havent-hi a tot el país. D'altra banda, la qüestió de l'habitatge també va estar present en la reunió de poble celebrada aquest dilluns a la nit. Mortés ha avançat que hi ha propietaris de la parròquia que volen reconvertir edificis en pisos de lloguer i que s'estan mirant les vies i les solucions per tal de poder posar-los al mercat i destensar la situació de l'habitatge.